"Zu feige, es richtig zu machen": Outlander-Autorin wettert gegen drastische Änderung in Staffel 8

Outlander Staffel 8 hat in der neuesten Folge nicht nur eine Hauptfigur getötet, sondern auch die Buchvorlage verändert. Romanautorin Diana Gabaldon ist davon nicht begeistert.

Es gehört quasi schon zum guten Ton unter Fantasyautor:innen, sich über Adaptionen ihrer Werke und vor allem über Änderungen an ihren Buchvorlagen zu beschweren. George R.R. Martins Frustration über House of the Dragon wäre ein prominentes Beispiel. Auch Schriftstellerin Diana Gabaldon, deren Highland-Romane mit der Zeitreise-Serie Outlander verfilmt werden, war in der Vergangenheit selten um gerechtfertigte, harsche Kritik verlegen.

Von der neuesten Folge der finalen 8. Staffel, die sich dramatisch von der Vorlage unterscheidet, ist Gabaldon wenig begeistert. Im Interview mit Parade teilte sie jüngst ihren Unmut über den Tod einer Hauptfigur in Folge 7, die in den Romanen überlebt, und weitere Änderungen. Achtung, es folgen Spoiler.

Outlander Staffel 8: Was Diana Gabaldon an Folge 7 stört

Outlander ist ein besonderer Fall. Von Beginn an war Diana Gabaldon als Autorin der Vorlage als Beraterin in die Entwicklung der Serie eingebunden und liefert den Showrunner:innen regelmäßig Feedback. Darüber hinaus verfasste sie selbst einige Drehbücher für die Serienadaption – zum Beispiel auch in Staffel 8 für die letzte Folge vor dem Serienfinale. Doch wenn ihr etwas an der Serie nicht gefällt, dann spricht sie ihre Kritik auch offen aus. Vor allem 3 Dinge aus Folge 7 der finalen Season stören sie gewaltig.

Das wohl größte Ereignis der 7. Episode ist der tragische Tod von Fergus Claudel Fraser (César Domboy). Im Roman überlebt dieser das Feuer in seiner Druckerei, wobei statdessen Fergus' kleiner Sohn Henri-Christian durch einen Sturz vom Gebäude stirbt. Gabaldon unterstellt dem Autoren-Team um Showrunner Matthew B. Roberts, dass dieses es nicht ertragen hätte, das niederschmetternde Ereignis der Vorlage zu verfilmen:

Ich nehme an, sie dachten, sie müssten jemanden umbringen. Ich persönlich fand, wenn sie zu feige sind, es richtig zu machen, hätten sie sich lieber zurückhalten und [nur] die Druckerei niederbrennen sollen – aber (zum Glück) war das nicht meine Entscheidung.

Eine weitere Szene, die so in der Vorlage nicht vorkommt, ist Williams (Charles Vandervaart) Entdeckung der verheimlichten Homosexualität seines Ziehvaters Lord John Grey (David Berry). Als er Lord John dabei erwischt, wie er einen Mann küsst, reagiert William entrüstet. Gabaldon kann diese Abweichung von ihrer Geschichte nicht nachvollziehen:

Es gibt absolut keinen Grund (weder handlungs- noch charaktertechnisch), das zu tun, außer um zu schockieren. Im Grunde genommen ist diese Folge kein struktureller Bestandteil der Serie; sie ist lediglich eine Aneinanderreihung von Schocks.

Diana Gabaldons dritter Kritikpunkt befasst sich mit einer allgemeinen Neuerfindung der Serie, die Claires tragische Totgeburt aus der 2. Staffel im Finale in ein ganz neues Licht rückt: Staffel 8 enthüllt, dass Faith damals von Master Raymond (Dominique Pinon) auf magische Weise wiederbelebt wurde und ohne ihre Eltern aufwuchs. Obwohl sie längst tot ist, wurde in Folge 7 bestätigt, dass das kleine Mädchen Fanny (Florrie May Wilkinson) tatsächlich Claires (Caitriona Balfe) und Jamies (Sam Heughan) Enkelin ist.

"Ich ignoriere alles, was mit Faith und/oder Master Raymond zu tun hat", ist alles, was Diana Gabaldon zu diesem neu erfundenen Fantasy-Twist zu sagen hat. Gänzlich abwegig ist diese Serienenthüllung allerdings nicht. Denn auch in der Romanvorlage scheint Claire über magische Heilungskräfte zu verfügen.



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Ganz vermeiden lassen sich Änderungen gegenüber der Outlander-Vorlage in Staffel 8 nicht. Während die Handlung der aktuellen Folgen größtenteils auf Gabaldons 9. Band Das Schwärmen von tausend Bienen basiert, ist der finale Roman der Highland-Saga noch nicht erschienen. Da es sich aber um den Abschluss der Serie handelt, müssen Showrunner Roberts und sein Team die Geschichte mit eigenen Ideen zu Ende bringen.

Outlander Staffel 8: Wann kommen Folge 8 und das Serienfinale?

In den USA ist die nächste Episode bereits ab dem 24. April 2026 bei AMC zu sehen. Deutsche Outlander-Fans können Folge 8 mit wenigen Tagen Verzug, ab Dienstag, dem 28. April, als digitale Kaufversion unter anderem bei Amazon und Apple TV schauen.

Die 8. und zugleich letzte Staffel von Outlander umfasst insgesamt 10 Episoden. Das große Serienfinale ist am 13. Mai bei AMC und hierzulande ab 17. Mai zu sehen. Darüber hinaus erwartet Fans des Fraser-Clans im Herbst 2026 auch eine Fortsetzung des Spin-offs Outlander: Blood of My Blood, das in Deutschland bei Magenta TV streamt.