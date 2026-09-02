In 10 Tagen kehrt Outlander zurück: Ein großes Fantasy-Geheimnis um Jamie und Claire ist noch offen

Das Outlander-Spin-off Blood of My Blood kehrt schon diesen Monat mit Staffel 2 zurück. Aber werden Fans der Zeitreise-Geschichte endlich Antworten auf ihre vielen Fragen erhalten?

In wenigen Tagen geht es zurück in die schottischen Highlands des 18. Jahrhunderts. Nach dem Ende der historischen Zeitreise-Fantasyserie Outlander können sich Fans auf die 2. Staffel des Spin-offs Outlander: Blood of My Blood freuen, in dem überraschende Geheimnisse der Familiengeschichte von Jamie und Claire erforscht werden. Die Prequel-Story eröffnet dabei ein großes Mysterium, das Outlander-Fans ungeduldig auf Antworten warten lässt.

Die 2. Staffel von Outlander: Blood of My Blood hat einige Rätsel zu lösen

In Staffel 2 des Outlander-Spin-offs müssen Claires Eltern, Julia (Hermione Corfield) und Henry (Jeremy Irvine), sowie Jamies spätere Eltern, Ellen (Harriet Slater) und Brian (Jamie Roy), um ihre Liebe und das Schicksal der Highlands kämpfen. Eine Zeitreise und der Jakobitenaufstand des Jahres 1715 trennen die beiden Paare einmal mehr voneinander und inmitten einer Rebellion muss jeder eine Seite wählen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Outlander: Blood of My Blood Staffel 2 schauen

Outlander: Blood of My Blood - S02 Trailer (Deutsche UT) HD

Eine der größten Fragen, mit der die erste Staffel die Fans zurückgelassen hat, wurde bereits im Trailer zu Staffel 2 beantwortet. An den Steinen von Craigh na Dun ist die Zeitreise für Julia und ihren Sohn William nicht geglückt. Stattdessen wurde lediglich Henry zurück in die Zukunft transportiert, wo er allerdings direkt in einer Nervenheilanstalt landet und einen Weg zurück zu seiner Familie finden muss.

Die wichtigste Frage vor Staffel 2 ist jedoch eine andere: Wird das Spin-off sein größtes Mysterium in Bezug auf die Originalserie auflösen? Seit Blood of My Blood mit dem schockierenden Twist begann, dass Claires Eltern ihren Autounfall überlebt haben und stattdessen durch die Zeit gereist sind, ist ihr Schicksal ein einziges Rätsel. Waren Henry und Julia etwa im 18. Jahrhundert noch am Leben, als ihre erwachsene Tochter Claire erstmals auf den Highlander Jamie Fraser traf?

Wo waren die Beauchamps während der Ereignisse von Outlander? Und noch wichtiger: Wie passt Claires im Spin-off geborener Bruder William in den Kanon der Fantasy-Saga? Falls dieser das Spin-off überlebt und in der Vergangenheit verweilt, müsste er zum Zeitpunkt des Beginns der Originalserie um die 28 Jahre alt sein – allerdings spielte seine Existenz in Outlander nie eine Rolle – oder etwa doch?

Es gibt bereits zahlreiche Fantheorien zur Zukunft von William Beauchamp. Adoptiert von Lord Simon Fraser und mit dem Taufnamen Simon versehen, ist Claires Bruder zugleich auch Jamies Onkel. Somit könnte es sich sogar um jenen Charakter handeln, auf den die Frasers in Staffel 2 des Originals trafen. Gegen diese Theorie spricht jedoch, dass der Master of Lovat ein ganzes Jahrzehnt zu jung ist.

Fans sollten erstmal nicht damit rechnen, dass Outlander: Blood of My Blood Staffel 2 das große Mysterium um William/Simon aufklären wird. Mit der Handlung im Jahr 1715 ist das Spin-off noch weit davon entfernt, den Stammbaum der Frasers weiter zu erforschen. Es sei denn, dass das Spin-off noch ein paar überraschende Zeitsprünge oder sogar Zeitreisen auf Lager hat.

Wann startet Outlander: Blood of My Blood Staffel 2?

Fans müssen nicht mehr lange auf das Wiedersehen mit dem Fraser-Clan warten. In Deutschland startet die 2. Staffel von Outlander: Blood of My Blood am 19. September 2026 bei MagentaTV. Jeden Samstag gibt es jeweils eine von insgesamt zehn neuen Folgen zu sehen.



Welche interessanten Serien es neben dem Outlander-Spin-off noch im September zu entdecken gibt, stellen wir euch im Podcast vor.

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im September umfassen neben dem Spin-off zum Amazon-Hit Reacher und dem nächsten Killer-Kapitel aus der Netflix-Anthologie Monster auch das Babylon Berlin-Finale sowie die Rückkehr ins Outlander-Universum und einen Endzeit-Thriller mit Vampiren.