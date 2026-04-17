Nach dem großen Fantasy-Finale: Das Outlander-Universum kehrt noch dieses Jahr zurück und jetzt gibt's den ersten Teaser

Outlander endet mit Staffel 8, doch im Anschluss können sich Fans noch auf die 2. Staffel des Spin-offs Outlander: Blood of my Blood freuen. Der erste Teaser enthüllt jetzt den Startzeitraum.

In wenigen Wochen steht schon das große Serienfinale von Outlander an, dessen 8. Staffel aktuell wöchentlich zu streamen ist. Nach insgesamt acht Staffeln müssen sich Fans von der historischen Zeitreiseromanze rund um Claire (Caitriona Balfe) und Jamie (Sam Heughan) verabschieden. Aber keine Sorge: Es ist nicht das Ende des Outlander-Universums. Neue Geschichten des Fraser-Clans gibt es schon in wenigen Monaten.

Letztes Jahr startete mit Outlander: Blood of My Blood die erste Spin-off-Serie zu Outlander, die überraschende Geheimnisse aus der Vergangenheit von Claires und Jamies Familiengeschichte offenbarte. Mit einem ersten Teaser kündigt sich jetzt der Startzeitraum für die Rückkehr mit Staffel 2 an.

Schaut hier den Teaser zu Outlander: Blood of My Blood Staffel 2:

Outlander: Blood of my Blood - S02 Teaser (English) HD

Wann startet Outlander: Blood of My Blood Staffel 2?

Wie der Teaser enthüllt, erwartet uns die 2. Staffel von Outlander: Blood of My Blood schon im Herbst 2026 bei Starz und damit nur wenige Monate nach dem Ende der Hauptserie. Ein konkreter Starttermin steht noch aus. Hiesige Outlander-Fans können das Spin-off bei MagentaTV streamen, wo die Fortsetzung wieder zeitnah zum US-Release zu sehen sein wird.

Outlander: Blood of My Blood verbindet die Geschichten von Claires totgeglaubten Eltern Henry (Jeremy Irvine) und Julia (Hermione Corfield) sowie Jamies Eltern Brian (Jamie Roy) und Ellen (Harriet Slater) mit einem überraschenden Zeitreise-Twist im Schottland des frühen 18. Jahrhunderts. Wie es für die Beauchamps nach ihrer Reise zu den Steinkreisen von Craigh na Dun weitergeht, verrät der Teaser zu Staffel 2 leider noch nicht.

Allerdings können Outlander-Fans schon ein wichtiges historisches Ereignis im Teaser erspähen. Im Jahr 1715 steht der erste Jakobitenaufstand bevor, bei dem Charles Edward Stuart versuchte, den britischen Thron seines Vaters zurückzuerlangen. Das Vorschauvideo enthüllt, dass nicht nur Dougal MacKenzie (Sam Retford), sondern auch Brian und Murtagh (Rory Alexander) dem Aufruf zur Rebellion folgen und in die Schlacht ziehen.

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Welche Rolle die Familie Beauchamp aus dem 20. Jahrhundert in diesen dramatischen Entwicklungen spielen wird, oder ob eine Zeitreise Henry und Julia erneut voneinander getrennt wird, erfahren wir schon in wenigen Monaten.

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