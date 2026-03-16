Outlander Staffel 8: Wann kommt das große Fantasy-Finale zu Netflix?

Bei Netflix können Outlander-Fans aktuell sieben Staffeln der Fantasy-Serie im Abo streamen. Aber wann legt der Streaming-Dienst die finale 8. Staffel nach?

Nach 12 Jahren und insgesamt 101 Episoden wird die Serie Outlander diesen Mai mit Staffel 8 beendet. In den USA begann kürzlich die Ausstrahlung des großen Fantasy-Finales von Outlander und auch hierzulande laufen die neuen Folgen schon auf Deutsch.

Wer die epische Geschichte des Fraser-Clans am liebsten im Abo streamt, bekommt bei Netflix aktuell nur 7 Staffeln der Romantik-Zeitreisen im historischen Setting zu sehen. Viele Fans fragen sich deshalb: Wann wird Staffel 8 endlich ins Programm von Netflix wandern?



Wann startet Outlander Staffel 8 bei Netflix?

Die Handlung der 8. Staffel basiert auf dem Roman Das Schwärmen von Tausend Bienen (Originaltitel: Go Tell The Bees That I Am Gone) von Autorin Diana Gabaldon und wird darüber hinaus die Geschichte von Jamie und Claire mit einem eigenen Ende abschließen.



Frühere Staffeln erschienen bei Netflix immer erst rund ein Jahr nach dem Ende der deutschen Erstausstrahlung. Da die Serie seit der 6. Staffel keine klassische Pay-TV-Premiere vorweist und stattdessen zuerst als Kauf-VoD erscheint, veränderte sich auch der Rhythmus der Zweitverwertung auf Netflix. Staffel 7 landete zum Beispiel nur 10 Wochen nach dem US-Finale im Stream, bei Staffel 6 dauerte es hingegen zwei Jahre.



Hier könnt ihr den Trailer zu Outlander Staffel 8 schauen:

Outlander - S08 Trailer (English) HD

Da sich die Erstausstrahlung der 7. Staffel durch eine große Pause über eineinhalb Jahre hinzog, ist diese allerdings als Sonderfall zu betrachten. Ausgehend von den letzten Netflix-Veröffentlichungen sollte Staffel 8 voraussichtlich im Frühjahr 2027 bei Netflix erscheinen.

Wer nicht so lange auf den Netflix-Release warten möchte, kann das Wiedersehen mit Jamie (Sam Heughan) und Claire (Caitriona Balfe) glücklicherweise jetzt schon anderweitig streamen.



Wo kann ich Outlander Staffel 8 schon jetzt streamen?

Seit Beginn der 6. Staffel wird die Fantasy-Serie Outlander hierzulande nicht mehr zuerst im Pay-TV oder bei VOX ausgestrahlt. Stattdessen werden neue Folgen zeitnah zur US-Ausstrahlung als Kauf-VoD angeboten. So auch im Fall von Staffel 8.

Aktuell könnt ihr die 8. Staffel von Outlander bei Amazon, Apple TV und Magenta TV als digitale Kaufversion erwerben. Am günstigsten kommt ihr bei Amazon Prime Video und Apple TV weg, wo der Staffelpass für die komplette Season derzeit für 25,99 € angeboten wird. Staffel 8 umfasst insgesamt 10 Episoden, die aktuell immer dienstags erscheinen.

Das nahende Ende von Outlander nach 8 Staffeln ist für viele Fans sicher eine emotionale Angelegenheit. Endgültig müssen wir uns aber nicht von dem Zeitreise-Serienuniversum verabschieden. Das Spin-off Outlander: Blood of My Blood wird auch nach dem Finale der Mutterserie weiterlaufen und mit nostalgischen Outlander-Gefühlen für Nachschub sorgen.

Die 2. Staffel von Outlander: Blood of My Blood ist bereits seit Dezember 2025 im Kasten und könnte Ende 2026 oder Anfang 2027 starten. Staffel 1 könnt ihr derzeit im Abo bei Magenta TV streamen.

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.