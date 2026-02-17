Outlander steuert mit Staffel 8 auf das große Game of Thrones-Problem zu – das weiß auch der Macher

In zwei Wochen läutet Outlander mit Staffel 8 das große Finale der Serie ein und überholt damit erstmals die Buchvorlage von Diana Gabaldon. Erinnerungen an das Game of Thrones-Ende werden wach.

Wenn man ganz still ist, lässt sich immer noch der Nachhall der Verzweiflungsschreie von Millionen Game of Thrones-Fans wahrnehmen, die vor sieben Jahren das kontroverse Finale der Fantasyserie sahen und damit wenig zufrieden waren. Für viele Zuschauer:innen lag die Ursache für das in ihren Augen misslungene Ende darin begründet, dass sich die Macher nicht mehr auf die Romanvorlage von George R.R. Martin stützen konnten.

Mit diesem Problem sieht sich nun auch die ebenfalls sehr populäre Serie Outlander konfrontiert, denn die bevorstehende finale 8. Staffel wird die erste sein, die Diana Gabaldons Fantasy-Romanreihe inhaltlich überholt. Somit lag es allein an den Verantwortlichen um Showrunner Matthew B. Roberts, einen adäquaten Abschluss für die visuelle Variante der Highland-Saga zu finden. Dieser Verantwortung ist sich der Kreativkopf aber durchaus bewusst.

"Man kann es nie allen recht machen": Outlander-Macher befürchtet kein Game of Thrones-Problem

In einem großen Exklusiv-Interview mit Entertainment Weekly wurde Roberts natürlich auf den GoT-Elefanten im Raum angesprochen, worauf er äußerst pragmatisch reagierte:

Man kann es nie allen recht machen. [...] Wir haben versucht, so viele Fragen wie möglich authentisch zu beantworten. Es gibt so viele großartige Handlungsstränge, die zu einem Ende kommen – ob nun mit einer klaren Auflösung oder einer eher offenen, das müssen die Fans selbst beurteilen.



Er fühle sich vor allem gegenüber einer Person verpflichtet: Autorin Diana Gabaldon. Etwas mehr Nervosität bezüglich des Outlander-Finales lässt sich da hingegen bei Produzentin Maril Davis heraushören:

Es ist schwer, die Serie zu beenden, bevor die Buchreihe abgeschlossen ist. Ich denke, egal wie das Ende ausfällt, es wird bittersüß sein.



Dennoch ist auch sie von der zufriedenstellenden Qualität des Serienendes überzeugt und bezeichnete dieses als "Liebeserklärung an Outlander". Das klingt zumindest danach, als müsse man keine Online-Petition für eine Neuauflage befürchten, wie sie einst innerhalb der Game of Thrones-Fangemeinde die Runde machte.

Seht hier den langen Trailer zu Outlander Staffel 8:

Outlander - S08 Trailer (English) HD

Wer übrigens vor der Sichtung der 8. Staffel von Outlander auf den finalen Highland-Roman von Gabaldon warten möchte, müsste sich noch lange gedulden. Derzeit schreibt die Autorin noch an dem zehnten Band mit dem Titel A Blessing for a Warrior Going Out, für den es bisher noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt. Auch das dürfte Game of Thrones-Fans bekannt vorkommen ...



Mehr zu Outlander:

Wann startet Staffel 8 von Outlander in Deutschland?

Ab dem 6. März 2026 läuft die finale Outlander-Staffel auf dem US-Sender Starz. Hierzulande werden die neuen Episoden wohl nur wenige Tage danach als Kaufversion bei diversen Streaming-Diensten zur Verfügung stehen, so wie es auch bei den vorherigen Staffeln gehandhabt wurde.