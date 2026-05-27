Packende Thriller-Serie bei Amazon Prime und (!) Disney+: 6 Staffeln lang Twists und Mitfiebern mit einer Oscarpreisträgerin

Mit How to Get Away with Murder präsentieren Amazon Prime und Disney+ eine atemlose Thriller-Serie, in der ihr niemandem trauen könnt – am wenigsten eurer Wahrnehmung.

Im Mystery-Thriller How to Get Away with Murder bei Amazon Prime und Disney+ wird euer Verstand auf eine harte Probe gestellt. Kaum hat man das Gefühl, das düstere Geheimnis von Annalise Keating und ihren fünf Student:innen zu durchschauen, kommt die nächste Rückblende – und damit der nächste, alles verändernde Twist. Und das 6 Staffeln und 90 Folgen lang.



Darum geht’s in How to get away with Murder bei Amazon Prime:

Die Jura-Professorin Annalise Keating (Viola Davis) wählt jährlich fünf vielversprechende Studierende aus. Die sogenannten "Keating Five" genießen das Privileg, ihr bei der Verteidigung ihrer Klient:innen zu helfen. Auf diese Weise können sie ihre Fähigkeiten auf dem juristischen Parkett beweisen.



Kurz darauf verschwindet eine junge Studentin an ihrer Universität und die Spur führt zu keiner geringeren als Annalise Keating selbst. Bald müssen die Keating Five feststellen, dass die Grenze zwischen Recht und Unrecht nicht so einfach zu erkennen ist, wie sie dachten.

Wer sich auf diese Murder Mystery-Serie einlässt, begibt sich auf eine rasante Spurensuche, in der nichts ist, wie es scheint. Denn nicht nur Annalise Keating hat ihre Schattenseiten – auch ihre Schützlinge haben einiges zu verbergen.



6 Staffeln lang folgt ein Twist gnadenlos dem nächsten – und der Cast glänzt durchgehend

Mit lässiger Eleganz springt die Handlung zwischen Gegenwart und Vergangenheit und ermöglicht dem Publikum eine ständig erweiterte Perspektive. Durch dieses schwindelerregende Vor und Zurück ergeben sich oftmals mehr Fragen als Antworten. Wer das Rätsel lösen will, muss Mut zum Flashback beweisen.

Das Herzstück der Serie bilden aber die Keating Five und ihre undurchsichtige Mentorin: Fünf Figuren unterschiedlicher Herkunft und Motivation, die sich Keating beweisen wollen und dabei auf moralische und rechtliche Abwege geraten. Insbesondere Oscarpreisträgerin Viola Davis (The Woman King, Suicide Squad) als charismatische Jura-Professorin liefert eine herausragende Performance und ist perfekt besetzt. Nicht erst seit dem Oscargewinn für Fences im Jahr 2017 haben wir sie auf dem Schirm.

Auch der Rest des energiegeladenen Ensembles schafft es mit spielerischer Leichtigkeit, die schnippische Hassliebe zwischen Keatings Schützlingen zu verkörpern. Dabei machen gerade die Gegensätze zwischen den Hauptfiguren wie beispielsweise dem gutmütigen Wes (Alfred Enoch) und der wunderbar konfrontativen Michaela (Aja Naomi King) sehr viel Spaß.

Begegnen sich die Studierenden zunächst als knallharte Konkurrent:innen, wachsen sie durch ihre Zeit mit Annalise Keating zu einem Team zusammen, das weit mehr als ein finsteres Geheimnis überstehen muss. Am Ende des Tages zählt nur noch die Frage, ob sich die Protagonist:innen unbeschadet aus ihrer Misere herauswinden können.

How to Get Away with Murder feierte ihre Premiere am 25. September 2014 auf ABC und ist im Abo von Amazon Prime und Disney+ erhalten.

Wir haben diesen Artikel erstmals 2024 bei Moviepilot veröffentlicht und jetzt für euch aktualisiert.