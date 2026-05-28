Packender Thriller für alle Fans von Jack Ryan und Reacher: Der vergessene Blockbuster zeigt, wovor andere Filme zurückschrecken

An Thrillern mit CIA-Agent Jack Ryan mangelt es nicht. Einer der Filme im Stream wird aber leicht übersehen. Zu Unrecht, ist er in einer Hinsicht doch gnadenloser als alle anderen.

Fans von Thrillerserien wie Reacher oder Tom Clancy’s Jack Ryan können nicht klagen. Reacher Staffel 4 kommt in Kürze, der Film Ghost War setzte vor wenigen Tagen die Story um John Krasinskis CIA-Agenten fort. Wer Nachschub braucht, findet ihn unter anderem bei Paramount+ und auf Amazon: Der Anschlag zeigt tatsächlich das Unvorstellbare.

Jack Ryan-Thriller Der Anschlag zeigt, wogegen auch Reacher machtlos wäre

In Der Anschlag plant eine Truppe von Neonazis um Richard Dressler (Alan Bates), einen Krieg zwischen den USA und Russland zu entfachen. Zu diesem Zweck wollen sie eine Atombombe zünden. Doch CIA-Direktor William Cabot (Morgan Freeman) und Analyst Jack Ryan (Ben Affleck) treten an, um das Massaker zu vereiteln.

Vorsicht, Spoiler!

Schaut hier den Trailer zu Der Anschlag:

Der Anschlag - Trailer (Deutsch)

Tatsächlich gelingt es ihnen aber nicht, die Truppe zu stoppen: Die Bombe detoniert in einem Stadium und fordert unzählige Todesopfer. Ein Weltkrieg steht bevor – und nur Jack Ryan kann ihn verhindern.

Die Story von Der Anschlag findet sich unter Actionfilmen und Thrillern mit atomarer Bedrohung selten: Selbst in berühmten Beispielen wie The Rock, Crimson Tide oder diversen James Bond-Blockbustern kommt es nie zum Äußersten, kann die Bombe im letzten Moment entschärft oder unschädlich gemacht werden.

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Ähnlich wie der spannendste Netflix-Film des vergangenen Jahres führt Der Anschlag damit die Hilflosigkeit des Menschen im Angesicht seiner eigenen Erfindungen vor Augen. Ohne dabei allerdings den eigenen Spannungsaufbau zu vernachlässigen, denn nach der Detonation beginnt erst der wahre Wettlauf gegen die Zeit.

Wo kann man Der Anschlag streamen?

Der Anschlag ist bei Paramount+ verfügbar, alternativ gibt es ihn im Streaming-Abo bei WOW. Der Film adaptiert die Handlung des Romans Das Echo aller Furcht (engl. The Sum of All Fears) von Tom Clancy.