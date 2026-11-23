Nachdem Parkway Drive mit einem Sinfonieorchester das Sydney Opera House erobert haben, folgt jetzt die große Leinwand. Winston McCall verrät uns im Interview, wie es dazu kam.

Moment, ist Parkway Drive nicht diese Metalcore-Band, bei der Feuer und Flammen genauso selbstverständlich sind wie eskalierende Moshpits? Falls das euer bisheriger Eindruck war, liegt ihr nicht ganz falsch. Mit klassischer Orchestermusik schließt sich das trotzdem nicht aus. Parkway Drive: Home, eine Mischung aus Konzertfilm und Doku, fängt einen besonderen Abend im Sydney Opera House ein.

Bereits am 9. Juni 2025 haben sich die fünf Australier mit einem 44-köpfigen Orchester zusammengeschlossen, um ihre Songs im wohl ikonischsten Opernhaus auf dem Planeten neu zu interpretieren – inklusive eines mächtigen Chors, der die Songs der Band noch eine Spur epischer klingen lässt. Warum selbst Tom Cruise auf dieses Spektakel neidisch sein dürfte, erklärt Frontmann Winston McCall im Interview.

Moviepilot: Der Film beginnt wie ein Blockbuster. Sydney. Sonnenaufgang. Das Opernhaus. Und dann kommst du mit einem Helikopter reingeflogen, als wärst du Tom Cruise in Mission: Impossible II. Wie ist dieser Prolog entstanden?

Winston McCall: Das war die Idee der Jungs von Hype Republic, die den Film gedreht und produziert haben. Sie hatten von Anfang an diese Vision. Als sie meinten: "Hey, wir können im Opernhaus ein Konzert geben und daraus einen Film machen", gehörte der Helikopter-Stunt bereits zum Konzept dazu. Sie sagten: "Wir brauchen einen fulminanten Auftakt. Du wirst aus einem Helikopter auf dem Opernhaus landen." Und ich dachte nur: "Nein, nein. Auf keinen Fall. Das mache ich nicht!"

Ich finde es aber sehr witzig, dass du direkt Mission: Impossible II erwähnst. Als sie den Film damals drehten, hatten sie auch einen großen Stunt auf dem Dach des Opernhauses geplant, erhielten aber eine Absage. Über 20 Jahre später kommen wir als Band daher und kriegen einfach grünes Licht. Das ist völlig verrückt. Ich durfte etwas machen, das Tom Cruise nicht machen durfte. Wahnsinn. Jetzt haben wir diesen unglaublichen Blockbuster-Start für unseren Film und ich bin sehr stolz darauf.

Wie lief der Dreh für die Sequenz genau ab?

Wir sind losgeflogen, bevor die Sonne aufging. Das war ungefähr um fünf Uhr morgens. Wir waren also sehr früh dort und mussten warten, bis die Sonne aufging und die Lichtverhältnisse passten. Der richtige Moment war entscheidend. Denn wir hatten nur eine Chance, das Ganze durchzuziehen, und ich war echt nervös. Dann habe ich mich vom Helikopter abgeseilt und bin auf dem Dach gelandet.

Ich fand es spannend, dass ihr trotz dieses epischen Einstiegs den Film nicht mit einem eurer Power-Songs beginnt. Stattdessen wirst du auf dem Dach von einem indigenen Australier mit seinem Didgeridoo empfangen.

Wir wollten, dass dieses Projekt unsere Heimat repräsentiert – also Australien, seine Kultur und alles, was dazugehört. Das wird gleich zu Beginn im Zuge der Welcome-to-Country-Zeremonie sehr deutlich: die Verbindung des Uralten mit dem Neuen durch Musik. Genau das sind auch wir. Parkway ist seit langer Zeit eine prägende Band in unserem Land. Dass wir im Opernhaus spielen durften, war ein sehr bedeutender Moment. Uns war bewusst, dass damit auch eine gewisse Verantwortung einhergeht.

Wir wollten den Menschen auf der ganzen Welt die australische Kultur näherbringen, nicht einfach nur Parkway Drive und Heavy Metal zeigen. Wenn der Film Home heißt, dann geht es auch wirklich um unsere Heimat – 60.000 Jahre Kulturgeschichte. Wir sind zwar nur ein winziger Punkt, aber wir können versuchen, die Gesamtheit unserer Kultur durch unsere Kunst abzubilden, auch wenn wir dabei ein Risiko eingehen. Aber es geht darum, die Menschen an diesem besonderen Ort zusammenzubringen.

An welchem Punkt ist dann das Orchester dazu gekommen?

Das war eigentlich einer der ersten Gedanken, den wir hatten. Sobald feststand, dass wir im Opernhaus spielen durften, wollten wir ein Orchester. Insgesamt verging aber etwa ein Jahr bis zur Umsetzung und es wurden verschiedene Ideen durchgespielt. Irgendwann kam die Nachricht: "Okay, in sechs Monaten findet das Konzert statt." Ab da wurde es plötzlich ernst. Wir haben keine Sekunde gezögert. Wir reden hier immerhin vom Sydney Opera House. Wer würde sich so eine Möglichkeit entgehen lassen?



Wie genau habt ihr eure Musik für ein großes Orchester arrangiert?

Das lief in mehreren Schritten ab, zunächst einmal über unser eigenes Team. Joel Farland, der auch im Film zu sehen ist, ist unser musikalischer Leiter und ein langjähriger Partner. Wir haben über die Jahre schon viele Projekte miteinander umgesetzt. Er kennt sich mit Musik aus und hat viele Branchenkontakte. Das war sehr wichtig, weil wir selbst weder Noten lesen noch Musik schreiben können. Joel war quasi ein Vermittler, ein Übersetzer zwischen uns und dem Orchester. Wir sagten: "Das sind die Songs, die wir spielen wollen. So sollen sie sich anfühlen. Das ist die Stimmung, die wir gerne hätten."

Daraufhin hat er sich auf die Suche nach den Personen begeben, die seiner Meinung nach am besten für die Arrangements geeignet waren. Danach bekamen wir jeweils eine Demo-Version mit digitalen Instrumenten zugeschickt. Die Arrangements waren erstaunlich nah an dem, was wir uns vorgestellt hatten. Eigentlich waren sie sogar noch besser. Wir mussten nur ein paar Kleinigkeiten ändern, bis die Musiker angefangen haben, die Songs einzustudieren, und das alles seinen vollen Klang entwickelt hat.

Jetzt, wo du weißt, wie Parkway Drive mit einem kompletten Orchester klingt: Hat das deine Sicht auf eure Musik verändert?

Absolut. Das hat alles verändert. Man kann etwas nicht wieder aus seinem Kopf heraushören. Ich ertappe mich dabei, wie ich diese Songs spiele und immer noch die Orchesterparts höre, obwohl gar kein Orchester mehr dabei ist. Ich denke mir: "Und jetzt setzt der Chor ein." Dann erinnere ich mich, dass er eigentlich gar nicht dazugehört. Wir haben die Songs auf eine neue Ebene gehoben und spielen sie jetzt wieder in ihrer ursprünglichen Form. Das ist ein ziemlich seltsames Gefühl.

Du hast gerade gesagt, dass ihr jemanden gebraucht habt, der die Arrangements für das Orchester erstellt. Wie schreibt ihr für gewöhnlich eure Songs?

Wir spielen einfach frei nach Gehör und Gefühl. Irgendwann merken wir, wann sich etwas richtig anfühlt. Das ist der entscheidende Punkt. Unsere Art, Songs zu schreiben, besteht darin, uns zu fragen: "Spielen wir das gerne? Hören wir uns das gerne an? Macht es uns Spaß, das zu kreieren?" Genau das macht einen Parkway-Song aus. Das sind die einzigen Regeln, nach denen unsere Musik entsteht. Ein paar Grundlagen sind natürlich vorhanden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jeff weiß, ob er gerade ein F oder ein G spielt. Aber mehr als Grundlagen sind es eben nicht – keine Orchesterpartitur von uns.

Spielen Filme bei eurer Musik als Inspirationsquelle eine Rolle?

Ich habe Musik schon immer als etwas Visuelles empfunden. Vielleicht liegt das daran, dass ich viele Texte schreibe, und Texte sind von Anfang an ein visuelles Medium. Sobald ich schreibe, entstehen in meinem Kopf Bilder. Das können Figuren, Landschaften oder bestimmte Szenen sein. Wenn man ein Musikstück erschafft, erhält es nicht selten einen cineastischen Charakter. Bestimmte Melodien treffen aufeinander und man fühlt sich, als könne man fliegen – wie eine Szene aus einem Kinofilm.

Plötzlich gleitest du über eine Ebene hinweg. Da unten tobt eine Schlacht und ehe du dich versiehst, bist du irgendwo unter Wasser. Jeder Klang löst bei mir eine visuelle Vorstellung aus und diesen Eindrücken folgen wir sehr oft. Es kann den Song aber auch auf anderen Ebenen erweitern. Mit unseren Musikvideos versuchen wir, die cineastische Qualität des Sounds einzufangen. Unser letztes Album hatte zum Beispiel viele große, epische Songs. Genauso monumental sollten dann auch die Bilder sein.

Als ihr die Produktion ins Sydney Opera House gebracht habt: Gab es Vorgaben, an die ihr euch halten musstet? Ich kann mir vorstellen, dass die von der Idee eines Moshpits und Pyrotechnik nicht so begeistert waren.

Nein, die waren tatsächlich sehr begeistert, dass wir dort spielen wollten, und haben uns viele Freiheiten gegeben. Ursprünglich meinte sogar jemand aus deren Team, dass wir Pyrotechnik mitbringen können. Ich glaube, die eigentliche Botschaft war aber: "Das Sydney Opera House versteht sich als Haus für alle Menschen und nicht nur für eine bestimmte Art von Musik und ein bestimmtes Publikum."

Wenn Parkway Drive dort spielt, öffnet das die Türen für eine ganz neue Erfahrung. Für Menschen, die vielleicht nie ins Opernhaus gehen würden, aber dort die Möglichkeit bekommen, es auf diese Weise zu erleben. So werden Grenzen aufgebrochen und der Ort lebendig gehalten. Vielleicht gibt es hier kein Crowdsurfing, aber ihr könnt trotzdem laut mitsingen. Ihr könnt sitzen und stehen, wenn euch die Musik mitreißt. Im Kern hat sich nichts verändert. Das ist unsere Kunstform, nur in einer anderen Umgebung. Etwas wirklich Einzigartiges. Begreift es als Gelegenheit, etwas zu entdecken.

Das Bühnenbild wirkt auch richtig einladend mit dem grünen Gras und den warmen Farben der vielen verschiedenen Blumen. Wie kam es dazu?

Das war auch ein Teil von Australien, den wir unbedingt in das Konzert integrieren wollten. Die Idee ist recht einfach: Alles, was du auf der Bühne siehst, sind australische Pflanzen. Ein bisschen ging es aber auch darum, mit dem Bild zu spielen, das die Menschen von Parkway Drive haben. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir gerade unsere Tour zum 20-jährigen Bandjubiläum hinter uns. Die war geprägt von Stahl und Härte. Ganz viel Dystopie. Feuer, Flammen. Wir sind diese kompromisslose, brachiale Band.

Als bekannt wurde, dass wir im Sydney Opera House spielen, wurde sofort überall darüber diskutiert und spekuliert: "Die werden das Ding niederbrennen!" Ich dachte mir: "Nein, wir machen genau das Gegenteil von allem, was ihr erwartet." Es ist etwas unglaublich Besonderes, einen Veranstaltungsort zu betreten und mittendrin plötzlich Grün zu sehen. Damit rechnet man einfach nicht. Wenn man die Menschen gleich zu Beginn aus ihrem gewohnten Denken herausholt, sind sie offener für alles, was danach kommt, und können sich auf eine ungewöhnliche Erfahrung einlassen.

Ich finde, ihr habt euch dadurch auch ein Stück verletzlich gemacht. Hattest du Angst, dass manche Fans nicht mitgehen werden?

Nein. Vielmehr hatte ich Angst, dass wir es vermasseln. Wir hatten all diese unglaublich guten Musiker um uns herum. Die komplexeste Parkway-Show überhaupt. Das Konzert musste innerhalb kürzester Zeit gestemmt werden. Wir hatten nur vier Stunden für die Probe vor Ort. Eine Chance. Wenn das nicht funktioniert, sind wir geliefert. Natürlich gab es auch davor einzelne Proben, aber eben nie in dieser Gesamtheit. Es war das erste Mal, dass wir vollständig mit dem Orchester gespielt haben. Der Druck war enorm und deswegen habe ich jedes noch so kleine Detail genau einstudiert.

Mir war klar, dass ich genau wissen muss, was passiert, weil es das Publikum eben nicht weiß. Sobald die Leute den Saal betreten, das Gras sehen, die Vögel hören und die Blumen entdecken, realisieren sie, dass das nichts mit dem zu tun hat, was sie von Parkway kennen. Also musste ich perfekt darauf vorbereitet sein. Das Publikum sitzt da und wartet. Jetzt darf nichts schiefgehen. Wir konnten uns nicht einmal auf unsere üblichen Stärken verlassen. Selbst die Songs klingen anders.

Wir sind mittlerweile zwar sehr gut darin geworden, eine Parkway-Setlist so zu bauen, dass wir ungefähr vorhersehen können, welche Reaktionen sie auslösen wird. Bei diesem Konzert galten aber andere Regeln. Trotzdem hatte ich keine Angst, dass es unsere Fans nicht akzeptieren würden. Ich selbst war von der Sache begeistert. Schon bei den Demos dachte ich: "Wow, das klingt richtig gut!" Ich musste mich also nur darauf konzentrieren, keine Fehler zu machen, damit es auch alle anderen verstehen.

Gab es einen Moment, vor dem du besonders nervös warst?

Ja, das war definitiv bei The Colour of Leaving. Das war der Moment, vor dem ich am meisten Respekt hatte. Bei diesem Song spielen nur das Orchester und ich – und er ist unglaublich schwierig zu performen. Es ist das schmerzhafteste Kunstwerk, das ich je geschaffen habe. Genau deshalb spielen wir diesen Song normalerweise nicht. Es geht dabei um das Verhältnis zwischen Emotion und Performance. Wenn eines von beidem zu stark ist, geht die Magie verloren und die Bedeutung verschwindet.

Das in diesem Moment auf die Bühne zu bringen, war die größte Herausforderung. Es ist für mich sehr schwierig, diese Emotion des Songs wirklich zuzulassen und gleichzeitig auf der Bühne zu stehen. Deshalb spiele ich ihn nicht so gerne. Ich liebe diesen Song, aber er ist unglaublich schmerzhaft. Dieses Mal war er jedoch atemberaubend. Mit dem Orchester im Rücken konnten wir etwas Wunderschönes entstehen lassen.

Wie genau ist der Film bei alldem entstanden?

Wir haben Allan Hardy und Macario De Souza komplett vertraut. Die haben den Film als Regisseure für Hype Republic umgesetzt. Als sie uns erstmals ihre Vision erzählten, haben wir gar nicht verstanden, wie viel Potenzial darin steckt, weil unsere Gedanken so sehr vom Konzert selbst belagert waren. Dann kamen sie mit den Geschichten der Fans zu uns und das hat alles verändert. Schon der Rohschnitt hat mich umgehauen, weil er so berührend war. Wir mussten danach tatsächlich ein Bandmeeting einberufen, um erst einmal darüber zu sprechen, was wir gerade gesehen hatten.

Parkway Drive steht auf dem Poster, aber am Ende sind diese Geschichten das wahre Herzstück des Films. Ich bin echt beeindruckt, wie es dem Team gelungen ist, dass sich die Fans so verletzlich gezeigt haben. Das ist alles andere als selbstverständlich. Schnell stand dann auch fest, dass wir noch einen Song, The Void, aus dem Film schneiden müssen, um noch Platz für eine der Geschichten zu machen. Das war die richtige Entscheidung, um den dort ausgebreiteten Emotionen gerecht zu werden.

Können wir irgendwann trotzdem mit Parkway Drive: Home (Winston's Version) rechnen?

(lacht) Wer weiß, möglich wäre es auf alle Fälle. Wir haben das gesamte Konzert gefilmt. Vielleicht veröffentlichen wir eines Tages eine längere Version. Wir müssten nur jemanden finden, der das Material schneidet. Grundsätzlich bin ich aber mit dem Film zufrieden, wie er ist. Er steht als eigenständiges Werk für sich und hat die perfekte Balance aus unserer Musik mit der Orchestererweiterung, dem vielseitigen kulturellen Erbe Australiens und den sehr persönlichen Geschichten der Fans.

Was bedeutet es für dich, zu wissen, dass ihr im Leben anderer Menschen eine so wichtige Rolle spielt?

Dieses Projekt hat vieles für mich verändert. Wir haben unterschätzt, wie groß das Ganze ist. Über 2.500 Geschichten sind bei uns eingegangen. Davon konnten wir natürlich nur einen Bruchteil zeigen. Und die Geschichten hören nicht auf. Selbst jetzt, wo der Film erscheint, treffen neue bei uns ein. Es ist schwer zu begreifen, dass man mit seiner Kunst das Leben anderer Menschen so tiefgreifend beeinflusst hat, dass sie bereit sind, vor der Kamera über den schwierigsten Moment ihres Lebens zu sprechen. Unsere Fans bringen uns ein unglaubliches Maß an Vertrauen entgegen. Dieser Film hat uns bewusst gemacht, wie tief das alles wirklich geht. Und das ist eine sehr demütige Erfahrung.

Berührend fand ich dabei auch, wie viele der Geschichten davon handelten, welche beruhigende Wirkung eure Musik hat, obwohl ihr von außen vermutlich ganz anders wahrgenommen werdet.

Die Aggressivität macht es für viele Menschen schwierig, einen Zugang zu unserer Musik zu finden. Sie ist wie Stacheldraht. Um hineinzukommen, muss man unzählige Schichten überwinden, die einen auf Abstand halten. Dieser Film macht genau das nicht. Er ist eine Einladung, etwas Neues, etwas Anderes auszuprobieren. Und ich glaube, das ist in unserer Kunstform etwas ziemlich Seltenes.

Parkway Drive: Home läuft seit dem 26. November 2026 in den deutschen Kinos.