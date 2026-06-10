Partys, Orgien und Adoptionsstress: Bei HBO Max bringt euch dieses queere Serien-Highlight ins Schwitzen

Passend zum Pride Month startet bei HBO Max die queere Dramaserie Proud. Darin muss ein schwuler Nachtschwärmer plötzlich Verantwortung für ein Kleinkind übernehmen.

Es dauert nur Minuten, ehe sich Filip splitterfasernackt bei einem Modelcasting präsentiert und direkt darauf zwischen windenden Männerkörpern in einem Gangbang wiederfindet. Die neue queere Dramaserie Proud, die passend zum Pride Month am heutigen 12. Juni bei HBO Max an den Start geht, wirkt auf den ersten Blick wie ein rauschhafter Mix aus Euphoria und Heated Rivalry – entpuppt sich aber schnell als etwas ganz anderes.

Ich konnte bereits die ersten drei Folgen der polnischen HBO Max-Produktion schauen, die in ihrem stark katholisch-konservativ geprägten Heimatland mit Sicherheit für Gesprächsstoff sorgen wird. Ein freizügiger Schwuler, der ein Kind adoptieren will? In Polen unvorstellbar. Als Serienerzählung? Faszinierend und wichtig zugleich.

Zwischen Partys und Pampers: Darum geht's in Proud bei HBO Max

Im Drogenrausch findet der schwule Filip (Ignacy Liss) zwischen dröhnenden Beats, Glitzer und verschwitzten Körpern seine eigene Art von Freiheitsgefühl – oder auch mal bei einer Orgie in der Wohnung seiner Schwester. Anna schmeckt es überhaupt nicht, dass es ihrem Bruder an Geld, einer festen Arbeit und genereller Verantwortung für irgendwas mangelt. Er muss endlich mal wachgerüttelt werden. Wenige Stunden später stirbt sie an einem Herzleiden.

Von jetzt auf gleich wird Filip mit einer unmöglichen Situation konfrontiert: Was wird aus seiner Nichte Tosia? Der Vater des Kleinkinds hat keinerlei Interesse daran, sich zu kümmern, und nun muss Filip erstmal in seinem Leben erwachsen werden. Er und Anna wurden selbst nach dem Tod ihrer Mutter und dem Verschwinden ihres Papas im Heim groß. Dieses erlebte Trauma will er Tosia ersparen und beschließt, sie adoptieren zu wollen.

Die Geschichte eines schwulen Mannes, der nach einem Todesfall zum alleinerziehenden Vater wird, erinnert auf den ersten Blick an die fantastische britische Miniserie Lost Boys and Fairies aus dem Jahr 2024, wirft aufgrund ihres Settings jedoch einen ganz anderen Blick auf das Thema Adoption. Denn leider befinden wir uns in Polen, wo queere Menschen nicht heiraten können und die Adoption von Kindern so gut wie unmöglich ist.

Proud bei HBO Max ist berührend, aber auch verdammt heiß

Beim renommierten Serienfestival Series Mania trat Proud in diesem Jahr bereits im internationalen Wettbewerb an und heimste den Grand Prix der Jury ein. Filip-Darsteller Ignacy Liss wurde zudem in der Kategorie Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, was sich nach drei Folgen bereits eindrücklich nachvollziehen lässt.

Liss gelingt es, dass Filip trotz seines rücksichtslosen und selbstzerstörerischen Verhaltens nie unsympathisch wirkt. Als ambivalenter Serienheld wider Willen möchte man ihn einen Moment gewaltsam wachrütteln und im nächsten Moment einfach in den Arm nehmen, wenn er von einer schweißtreibenden Stresssituation in die nächste gejagt wird. Dass Filip regelmäßig die Hüllen fallen lässt und lustvoll wie Ilja Rosanow aus dem queeren Serienphänomen Heated Rivalry auftritt, schadet auch nicht.

Wer bei Proud ein mahnendes Porträt über Queerfeindlichkeit in der polnischen Gesellschaft erwartet, wird davon in den ersten drei rund 35-minütigen Folgen erstmal wenig finden. Der bevorstehende Adoptionsprozess, für den Filip auf Raten seines Anwalts besser "ein paar Wochen nicht schwul sein" sollte, verspricht aber einen Wandel hin zu einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit der Thematik.

Stattdessen brilliert die Serie von Karol Klementowicz zu Beginn vielmehr als Charakterdrama über einen jungen Mann, der seinen tiefsitzenden Schmerz mit Drogen und Sex lähmt, mit Sorglosigkeit kaschiert und in seiner plötzlichen Paparolle Verantwortung und Fürsorglichkeit erlernen muss – und die Hilfe seines Freundeskreises bei der Kindeserziehung zu schätzen lernen muss.

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Glücklicherweise erwartet euch trotz des tragischen Schicksalsschlags im Leben von Filip und Tosia kein niederschmetterndes Drama. Während heiße und stressige Szenen das Publikum abwechselnd ins Schwitzen bringen, erschafft Proud auch immer wieder witzige Momente aus Filips Unbeholfenheit, wenn er beispielsweise erkennen muss, dass Sex mit dem Babysitter nicht die beste Idee ist, oder sich beim Kinderarzt davor streubt, den Intimbereich seiner Nichte beim Namen zu nennen – wenn er doch sonst überhaupt keine Probleme mit Intimität erkennen lässt.

Die 8 Folgen von Proud werden seit dem 12. Juni 2026 wöchentlich immer freitags bei HBO Max veröffentlicht. Grundlage für den Ersteindruck sind die ersten 3 Episoden.