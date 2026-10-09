"Ich finde ihn überragend": Patrick Stewart liebt besonders einen Star Trek-Film und viele von euch werden zustimmen

Sechs Jahrzehnte Star Trek haben einige starke Filme hervorgebracht. Enterprise-Captain Patrick Stewart, bekannt als Jean-Luc Picard, hält nicht geheim, dass er einen klaren Favoriten hat.

Anders als bei den eigenen Kindern darf man in der eigenen Filmographie durchaus Favoriten haben – so scheint zumindest Patrick Stewart aka Captain Picard aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert zu denken. Der mittlerweile 86-jährige macht kein Geheimnis aus seinem liebsten Star Trek-Streifen.

Schauspieler Patrick Stewart liebt Star Trek 8 bis heute

Er hat es gesagt und er wird es wieder sagen: In einem Interview mit dem Hollywood Reporter erwiderte Stewart schon vor sechs Jahren auf die Frage, ob er einen liebsten Star Trek-Film hätte, ohne zu zögern, es sei Star Trek VIII - Der erste Kontakt.

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Der zweite Kinofilm mit der Next Generation-Crew erschien 1996, scheint aber auch 31 Jahre später noch einen Platz in Stewarts Herzen zu haben:

Ich finde, der zweite Film – nämlich der, bei dem Jonathan Frakes Regie geführt hat, Der erste Kontakt – war überragend und der beste unserer vier Filme.

Vor zwei Jahren unterstrich Stewart im Podcast Happy, Sad, Confused sein Lob an Frakes’ Regiearbeit erneut:

Er gehörte zu den Menschen, die mich in der Serie am meisten geprägt haben. Aufgrund seiner Erfahrung und seines Verständnisses für die Komplexität der Zusammenhänge und dafür, wie wichtig es für Vielfalt und Wandel ist, unterschiedliche Qualitäten auf die Bühne zu bringen.

Star Trek 8 gilt bis heute als einer der besten Filme der Reihe

Patrick Stewart ist mit seiner Meinung nicht allein. Auch von Magazinen wie Slashfilm und ScreenRant regnet es Lob und Anerkennung, auf Rotten Tomatoes erntet der Film einen Score von 93 Prozent. Der Film wird häufig in einem Atemzug mit Star Trek II - Der Zorn des Khan erwähnt, wenn es um die stärksten Teile der Reihe geht. Nach Star Trek VII - Treffen der Generationen, der William Shatner zum eigenen Unmut in den Ruhestand schickte, ist der achte Teil das erste Solo-Abenteuer der zweiten TV-Crew.

Hier wird Captain Picard mit seinem persönlichsten Gegner im Star Trek-Universum konfrontiert: Die Borg, angeführt von der geheimnisvollen Borg-Queen, deren Herkunft bis heute nicht gelüftet wurde. Durch einen Zeitsprung will die zerstörerische Schwarmintelligenz den ersten Kontakt zwischen Menschheit und Vulkaniern verhindern und damit die Zukunft der Föderation vernichten. Die Enterprise ist aber hart auf den Fersen.

Das macht Der erste Kontakt so besonders

Die Geschichte von Star Trek VIII ist in mehreren Hinsichten persönlich. Picard wurde erst kurz vor den Geschehnissen des Films selbst assimiliert und zur Drohne Locutus von Borg gemacht – nicht nur deshalb rückt uns der Kampf gegen die Übermacht im Laufe der Handlung immer wieder unfassbar nah. Gleichzeitig reizt der Film sein Budget voll aus. Im Gegensatz zur Serie wirken die Bilder ungewohnt bombastisch und liefern uns einen Augenschmaus nach dem nächsten. Das sieht auch heute noch gut aus.

Härter, größer und trotzdem ganz bei seinen Charakteren: Star Trek VIII wärmt die Serienvorlage nicht bloß auf, sondern erzählt sie konsequent weiter. Cast und Crew haben hier eine Performance hingelegt, die nicht nur für Patrick Stewart bis heute nachwirkt.

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