Patrick Stewart spielte in Star Trek auch einen Bösewicht: Zuerst war er von der Idee überhaupt nicht begeistert

Patrick Stewart hinterlässt als Captain Jean-Luc Picard ein bedeutsames Andenken für alle Star Trek-Stars. Einen legendären Handlungsstrang seiner Rolle sah er jedoch zunächst kritisch.

Nur wenige andere Darsteller:innen prägten das Star Trek-Fandom so sehr wie Patrick Stewart. Der kürzlich im Alter von 86 Jahren verstorbene Schauspieler trat in 209 Episoden und vier Kinofilmen auf und führte seine Crew als Captain Picard in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert durch unzählige Missionen. Davon, dass wir Picard zwischenzeitlich auch als Bösewicht erlebten, war Patrick Stewart jedoch nicht immer ein Fan.

So wurde Captain Picard zum legendären Star Trek-Bösewicht

Sie zählen zu den düstersten Bösewichten des Star Trek-Universums: Die Borg, angeführt von der mysteriösen Borg-Königin, um die Star Trek Fans bis heute rätseln, machte der Crew der USS Enterprise immer wieder das Leben schwer. Mit dem Ziel, absolute biologische und technologische Perfektion zu erreichen, assimilieren die Borg auf brutale Art und Weise jedes Individuum, das sich ihnen entgegenstellt, in ihr kollektives Bewusstsein.

Dass nicht einmal ein Kapitän der Sternenflotte sicher vor dieser Bedrohung ist, bewies das Finale der 3. Staffel Star Trek: The Next Generation. Hier wird Picard von den Borg entführt und assimiliert: Als Locutus of Borg stellt er sich seiner eigenen Crew entgegen und sorgte für einen legendären Moment, auf den sich Fans auf Reddit bis heute erinnern:

Es war schaurig. Ich war völlig geschockt, als sich das Ganze abspielte. Immer noch einer der besten – wenn nicht sogar der beste – Cliffhanger, die ich je gesehen habe.

Patrick Stewart war nicht überzeugt von seiner Borg-Rolle

Ein ganzes Jahr mussten Fans um Picard bangen, bis die Handlung in Staffel 4 wieder aufgegriffen und aufgelöst wurde. Picard wurde von seiner Besatzung gerettet – doch die psychische Belastung durch die traumatische Erfahrung war von nun an eine stete Begleiterin des Kapitäns. Eine ungewohnt düstere Entscheidung für damalige Star Trek-Verhältnisse – und auch Patrick Stewart selbst war nicht direkt von der Idee überzeugt. So erzählte er 2020 in einem Interview dem Hollywood Reporter :

Ich erinnere mich, dass ich in Frage gestellt habe, ob diese Handlung wirklich die richtige Wahl war. Ich war mir nicht sicher, ob das der Fall war.

Zumindest fand er schnell einen Zugang zu der Rolle: Im Interview erzählt er, dass der Make Up-Prozess für die Borg-Implantate so unangenehm gewesen sei, dass er keine Schwierigkeiten gehabt habe, sich in Picards missliche Lage zu versetzen. Er berichtet selbstironisch:

Das war äußerst unangenehm, schmerzhaft und beunruhigend. Keine Erfahrung ist umsonst.

Picard war nicht der einzige Star Trek-Held, der zum Bösewicht wurde

Patrick Stewart blieb nicht der einzige korrumpierte Star Trek-Charakter. Im Laufe der Serie bekamen wir es unter anderem mit Datas bösen Zwilling Lore zu tun (beide gespielt von Brent Spiner) – und in Star Trek: Deep Space Nine gab es dann sogar ein ganzes Spiegeluniversum, in dem wir regelmäßig die düstere Seite unserer Helden sahen.

In dieser langen Liste bleibt Patrick Stewart der erste Schauspieler, der diesen mutigen Schritt wagte und Star Trek eine neue Schwere verlieh: Nicht nur dafür wird sein Andenken Star Trek-Fans noch lange im Gedächtnis bleiben.