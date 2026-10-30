Hollywood nimmt rührend Abschied von Patrick Stewart: "Ich werde dich mein ganzes Leben lang vermissen"

Nach dem Tod von Schauspielstar Patrick Stewart haben sich sofort viele Kolleg:innen und Freund:innen zu Wort gemeldet und ihre Trauer geteilt. Wir präsentieren euch eine Auswahl rührender Abschiedsposts.

Am 29. Oktober 2026 erreichte uns die traurige Meldung, dass Schauspiellegende Patrick Stewart im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Fans auf der ganzen Welt wird er vor allem als Jean-Luc Picard aus Star Trek und Charles Xavier aus X-Men in Erinnerung bleiben.

Nach der Nachricht von Stewarts Tod haben sich laut dem Hollywood Reporter mittlerweile viele Stars geäußert, die mit dem Schauspieler zusammengearbeitet haben oder befreundet waren. Wir präsentieren euch eine Auswahl an Posts.

Ian McKellen, Hugh Jackman und weitere Stars nehmen Abschied von Patrick Stewart

Ian McKellen, der neben Stewart die Rolle von Bösewicht Magneto im X-Men-Franchise übernommen hat, veröffentlichte einen längeren Post zu Ehren des Verstorbenen:

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Wir begegneten uns erstmals vor einem halben Jahrhundert als ehrgeizige junge Schauspieler bei der Royal Shakespeare Company, spielten jedoch nicht in denselben Inszenierungen. Eine meiner prägendsten Erinnerungen stammt aus der Zeit einige Jahre später: Ich traf ihn zufällig auf der Straße im Zentrum Londons, und er erzählte mir von einem Angebot, eine Hauptrolle in Star Trek zu übernehmen. 'Aber Patrick, denk doch an deine Theaterkarriere in Großbritannien! Willst du wirklich das Risiko eingehen, jahrelang in Hollywood zu versinken?' Nun, er ist dieses Wagnis eingegangen – und zum Glück für uns alle hat er das getan.

Das gilt nicht nur für seine treuen "Trekkies", sondern auch für das Film- und Theaterpublikum: Es konnte bewundern, wie er seinen internationalen Ruhm nutzte, um in einer Reihe von Kinoerfolgen (etwa X-Men) mitzuwirken – und zugleich in bedeutenden klassischen Stücken von Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Pinter und Beckett auf der Bühne zu glänzen, sei es in Stratford-upon-Avon, im Londoner West End oder am Broadway.

Auch Hugh Jackman, der als Wolverine im X-Men-Universum mehrfach eng mit Stewart zusammengearbeitet hat, teilte seine Trauer:

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Wir haben heute einen der ganz Großen aus dem Theater und von der großen Leinwand verloren. Und für mich persönlich: einen wunderbaren Freund und Menschen. Ich habe so viel von ihm gelernt. Ich werde dich, Patrick Stewart, mein ganzes Leben lang vermissen.

Nach dem Tod von Star Trek-Legende Walter Koenig wenige Tage vor Stewarts Ableben äußerte sich Kirk-Darsteller William Shatner ebenfalls:

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Was für eine herzzerreißende Woche. Sir Patrick Stewart war ein Freund, ein Kollege und ein großartiger Schauspieler. Ob auf der Theaterbühne oder auf der Brücke der Enterprise – in alles, was er tat, brachte er Intelligenz, Anmut und ein tiefes Gespür für Menschlichkeit ein. Captain Picard stand für das Beste in uns – und das galt ebenso für den Mann, der ihn verkörperte. Ich empfand große Zuneigung und Bewunderung für ihn und sein Werk. Mein tiefes Mitgefühl gilt Sunny und seiner Familie. Er wird uns schmerzlich fehlen.

Schauspielerin Rebecca Romijn, die Stewarts Kollegin im X-Men- und Star Trek-Universum war, nahm ein emotionales Video zum Tod des Stars auf:

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Auch Minnie Driver, die mit Stewart für die Komödie Wilde Wedding vor der Kamera stand, fand rührende Worte:

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Ist dieses Jahr eine Art Portal zu einem weitaus besseren Ort – einem Ort, von dem die großartigsten Menschen wissen und an den sie sich deshalb ganz still und leise verabschiedet haben? Mein lieber Patrick. Du hattest immer den besten Rat, die lustigste Geschichte und die Geduld, einfach zuzuhören. Ich bin zutiefst erschüttert. All meine Liebe gilt deiner Familie; du selbst wirst für immer in meinem Herzen bleiben.

Alex Kurtzman, der als Showrunner in mehrere Star Trek-Projekte wie Picard involviert war, teilte einen längeren Post in Gedenken an Stewart:

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Es bricht mir das Herz – und zugleich erfüllt es mich mit tiefem Stolz –, zu wissen, dass sein Vermächtnis bis heute fortlebt. Ein Vermächtnis, das auch den Mut umfasst, für die Dinge einzutreten, an die er glaubte. Ein Vermächtnis, das sich darin zeigt, wie er seine Frau liebte und für seine Familie sorgte. Ein Vermächtnis, das sich auf so wunderbare Weise darin offenbarte, wie er sich an jeden Pitbull schmiegte, dem er begegnete – und wie diese vermeintlich furchterregenden Tiere sich einfach an ihn zurückschmiegten.

Er war magisch. Er war mein Kollege. Er war mein Freund. Er hat mir gezeigt, worum es bei Star Trek eigentlich geht. Und letztlich war er – und wird es immer sein – mein Captain.