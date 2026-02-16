Patrick Stewarts Sohn spielte in Star Trek: Das nächste Jahrhundert mit: Wusstet ihr es?

Star Trek ist Familiensache: Nicht nur für die Fans, sondern auch für die Darsteller:innen. Die wenigsten Fans wissen, dass Patrick Stewarts Sohn Seite an Seite mit ihm gespielt hat.

Über sieben Staffeln hinweg haben wir die Abenteuer von Captain Picard (Patrick Stewart) und seiner Crew in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert verfolgt. Dabei ist nicht nur die Besatzung der Enterprise wie eine Familie zusammengewachsen: Auch die Grenzen zwischen Off- und On-Screen-Familie sind hin und wieder verschwommen. Hier kommt der Auftritt von Patrick Stewarts Sohn ins Spiel, den viele verpasst haben.

Patrick Stewart spielte in Star Trek Seite an Seite mit seinem Sohn

Ausgerechnet in der besten Star Trek: TNG-Folge aller Zeiten sind gleich zwei Stewarts am Start: In "Das zweite Leben" erleben wir neben Patrick Stewart selbst auch seinen Sohn Daniel Stewart. Als Picard von einer neuronalen Weltraumsonde in ein Koma versetzt wird, träumt er von einem Leben, in dem er eine eigene Familie hat: Sein Ältester wird dabei von seinem echten Sohn gespielt. Mehr dazu weiter unten.

Da Picard am Ende der Folge wieder erwacht, kehrte weder Daniel Stewart noch seine Star Trek-Rolle jemals zurück ins Star Trek-Franchise. In der Serie Star Trek: Picard treffen wir zwar ebenfalls einen erwachsenen Sohn, von dem Picard nichts ahnt – dieser wird jedoch von Ed Speleers gespielt.

Stewart liebte die Star Trek-Erfahrung mit seinem Sohn

Nicht nur bei Fans ist die Episode "Das zweite Leben" unfassbar beliebt und räumt das höchste IMDB -Rating aller TNG-Episoden ab. Auch Patrick Stewart selbst bezeichnet die Folge in einem Interview mit Wired als seine Lieblings-Episode:

Weil ich durch mein jahrzehntelanges Leben in einer anderen Welt zu jemand anderem als Jean-Luc Picard geworden bin, zu einem anderen Menschen, einem Familienmenschen, nicht mehr dem Captain eines Raumschiffs. Und es gibt noch einen weiteren, persönlichen Grund. Mein Sohn Daniel spielte meinen Sohn in 'Das zweite Leben'. Das war eine außergewöhnliche Erfahrung.

Im weiteren Verlauf des Interviews diskutiert er sogar die Frage, ob Daniel Stewart seine Rolle übernehmen könnte, wenn er Picard eines Tages nicht mehr selbst spielen kann:

Wer weiß, was aus ihm wird? Er könnte der nächste Jean-Luc werden, und er ist ein wunderbarer Schauspieler.

Familiengeschichten in Star Trek

Die Stewarts sind bei Weitem nicht die einzige Familiengeschichte in Star Trek – aber womöglich eine der glimpflichsten. Denn während Picard seinen Sohn und dessen Enkelkinder friedlich aufwachsen sieht und am Ende der Folge zumindest schmerzlich vermisst, muss sein Vorgänger Kirk in einem der unterschätztesten Star Trek-Filme mit dem schrecklichen Verlust seines Sohnes zurechtkommen. Auch Picards Kollege Worf hat einen Bruder mit tragischem Schicksal.

Somit sei es den Picards gegönnt: Ihre Familienhistorie lässt uns mit einem wehmütigen, aber wertschätzenden Gefühl zurück. Ihr seid neugierig? Dann könnt ihr euch das Vater-Sohn-Gespann nun auf Paramount+ ansehen: Ihr findet Daniel Stewarts Auftritt in Folge 25 der 5. Staffel mit dem Titel "Das zweite Leben".