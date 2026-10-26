Pavel Chekov-Darsteller Walter Koenig ist tot: Der Star Trek-Star wurde 90 und war bis zuletzt aktiv

Die Rolle als Navigator Pavel Chekov in der Star Trek-Originalserie Raumschiff Enterprise machte Walter Koenig berühmt. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 90 Jahren verstorben.

Star Trek-Fans trauern, denn einer der ältesten Originalschauspieler der ikonischen Science-Fiction-Serie ist tot. Wie seine Agentur jetzt bekanntgegeben hat, ist Pavel Chekov-Darsteller Walter Koenig gestern im Alter von 90 Jahren verstorben. Der Star spielte die Figur ab Staffel 2 von Raumschiff Enterprise und war bis zuletzt noch aktiv im Schauspielgeschäft.

Walter Koenig wurde mit Star Trek-Rolle im Kalten Krieg berühmt

Walter Koenig wurde 1936 in Chicago geboren und wuchs als Sohn russischsprachiger Juden auf, die damals aus der Sowjetunion in die Vereinigten Staaten ausgewandert sind. Seine Herkunft war entscheidend für seine spätere Schauspielkarriere, zu der er nach seinem Psychologiestudium von einem seiner Professoren ermutigt wurde. Während er Anfang der 60er zuerst in mehreren TV-Produktionen mitspielte, übernahm er nach einer ersten Gastrolle in der Serie The Lieutenant von Star Trek-Schöpfer Gene Roddenberry die Rolle des Fähnrichs und Navigators Pavel Chekov ab der 2. Staffel Raumschiff Enterprise.

Koenig spielte die Figur bis zur 3. Staffel, dem Ende der Originalserie, und war bei Fans so beliebt, dass er die Rolle über die Jahrzehnte in verschiedenen Projekten des Sci-Fi-Franchises wie den Star Trek-Kinofilmen oder zuletzt Star Trek: Picard weiterhin verkörperte. Roddenberry selbst besetzte Koenig aufgrund seiner Herkunft, denn für Chekov wollte er jemanden mit russischem Akzent haben, um damals mitten im Kalten Krieg ein Zeichen für Frieden zu setzen. Das berichtet TV Insider .

Neben seiner Paraderolle in Star Trek spielte Koenig eine größere wiederkehrende Rolle als Bösewicht Alfred Bester in Babylon 5. 2012 erhielt er außerdem einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. In einem offiziellen Statement auf X teilte sein Management mit, dass Walter Koenig am 25. Oktober 2026 im Alter von 90 Jahren gestorben ist:

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Heute trauern wir um Walter Koenig, dessen Talent, Herzlichkeit und unvergessliche Darbietungen Generationen von Fans auf der ganzen Welt nachhaltig geprägt haben. Er verstarb letzte Nacht im hohen Alter in seinem Zuhause in North Hollywood, im Beisein seiner Tochter und seiner Nichte.

Walter Koenig hinterlässt seine Tochter, die Drehbuchautorin Danielle Koenig.