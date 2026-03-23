Die andere Birmingham-Serie vom Peaky Blinders-Macher könnt ihr endlich auch in Deutschland streamen

Peaky Blinders-Mastermind Steven Knight hat eine zweite Serie über Birmingham gemacht. Sie dreht sich um eine Band in den 1980ern ist ab sofort auch hierzulande streambar.

Fans vom Gangsterdrama Peaky Blinders sollten nicht nur den neuen Netflix-Film Peaky Blinders: The Immortal Man auf dem Schirm haben. Zusätzlich auf die Watchlist gehört für euch die Miniserie This Town, die ebenfalls in Birmingham spielt und ebenfalls von Serienschöpfer Steven Knight stammt.

Das Format ging schon im März 2024 in Großbritannien an den Start und kam jetzt erst durch den neuen Streaming-Dienst HBO Max zu uns, wo sie mittlerweile streambar ist.

Ein Muss für Peaky Blinders-Fans: Die Miniserie This Town von Steven Knight

Die Miniserie This Town nimmt uns mit in die aufregende Musikszene von Coventry und Birmingham in den 1980er Jahren. Vier junge Leute mit ganz unterschiedlichen Wurzeln werden hier in einem von Gewalt durchsetzten Setting in die Welt der Ska- und Two-Tone-Musik hineingezogen. So gründet der junge Poet Dante (Levi Brown, Payback) eine Band, die versucht, sich in einer verändernden Welt auszudrücken und in einer immer größer werdenden Industrie zu behaupten.

Seht hier den This Town-Trailer:

This Town - S01 Trailer (English) HD

Für Serienkapellmeister Knight war das Format ein Herzensprojekt, da er persönlich mit der aus der Dark Wave- und Punkszene erwachsenen Musik dieser Zeit aufgewachsen ist (via Radio Times ).

Ich wollte etwas aus meiner eigenen Erfahrung machen, weil ich in einer Umgebung aufgewachsen bin, die ähnlich war. Die Musik war in dieser Zeit überall und für uns war sie etwas 'anderes'. Es war anders und alle mochten es.

Gleichzeitig nutzte er seine musikalische Historienserie, um an die Handsworth Riots dieser Zeit zu erinnern, bei denen es durch prekäre Sozialumstände der Bewohner:innen zu Unruhen kam.

Die Serie startet mit einem Aufstand und ich hoffe, dass diese Stimmung des 'Aufstands' sich durch die ganze Serie zieht. Der Aufstand war echt, er fand in Handsworth, Birmingham statt und ich habe ihn genutzt, um unsere vier verschiedenen Figuren einzuführen, die dort alle zusammenkommen.

Weitere Rollen haben Downton Abbey-Star Michelle Dockery, Nicholas Pinnock (Top Boy), Jordan Bolger (The Woman King) und David Dawson (The Last Kingdom).

Was macht Steven Knight als Nächstes?

Peaky Blinders ist vorerst abgeschlossen und This Town war lediglich eine Miniserie, die jetzt erst nach Deutschland gekommen ist. Doch was plant Steven Knight als nächstes Projekt? Zum einen ist da vor allem die geplante Peaky Blinders-Fortsetzung über eine neue Shelby-Generation in den 1950ern, die ebenfalls bei Netflix erwartet werden darf. Vor allem aber ist Steven Knight der Drehbuchautor des kommenden James Bond-Films, der gerade noch seinen Hauptdarsteller sucht.

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