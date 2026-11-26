Die gefeierte Kriegsserie von Steven Knight geht mit Staffel 3 endlich weiter. Doch Fans können sich auf mehr gute Nachrichten freuen, denn die BBC hat auch erste Bilder veröffentlicht.

Die am besten bewertete Serie von Schöpfer Steven Knight ist weder Peaky Blinders noch das von Netflix produzierte Historiendrama House of Guinness. Stattdessen darf sich die Kriegsserie SAS: Rogue Heroes, die in die Wirren des Zweiten Weltkriegs entführt, über diese besondere Auszeichnung freuen.

Bei Rotten Tomatoes erhielten sowohl Staffel 1 als auch Staffel 2 einen Kritikerscore von 100 Prozent. Jetzt hat die BBC angekündigt, dass es 2027 mit SAS: Rogue Heroes Staffel 3 endlich weitergehen wird.

SAS: Rogue Heroes Staffel 3 geht mit neuen Figuren weiter

Zwei Jahre mussten sich die Fans gedulden, jetzt ist Staffel 3 in Sichtweite. Die BBC veröffentlicht erste Bilder und liefert damit einen Einblick in die neuen Folgen, die in Frankreich und Großbritannien gedreht wurden.

Auf den Bildern sind auch die Neuzugänge zu sehen. Lorne MacFadyen spielt Reverend Fraser McLuskey, einen Geistlichen, der den Soldaten inmitten der Schrecken des Krieges spirituellen Beistand leisten soll. Nick Hargrove übernimmt die Rolle des amerikanischen Soldaten Silus Roe. Weitere neue Figuren gehören zur französischen Résistance.



Auch interessant: Der größte Kriegsfilm des Jahres scheitert bei Netflix an Platz 1

In die neue Season von SAS: Rogue Heroes kehren aber auch zahlreiche bekannte Gesichter zurück. Dazu gehören unter anderem Jack O'Connell, Theo Barklem-Biggs, Corin Silva, Jacob Ifan, Stuart Campbell, Jack Barton, Sofia Boutella und Dominic West.

Inhaltlich setzt die 3. Staffel im Sommer 1944 an. Paddy Mayne und seine Männer sind über das von den Nazis besetzte Frankreich abgesprungen. Sie sollen die deutschen Streitkräfte hinter den feindlichen Linien schwächen und den Vormarsch der Alliierten unterstützen. Dabei verbünden sie sich mit den französischen Widerstandskämpfern der Maquis.

Heute Abend streamen: Einer der besten historischen Abenteuerfilme

Wann startet SAS: Rogue Heroes Staffel 3?

Steven Knight übernimmt erneut Drehbuch und Produktion von SAS: Rogue Heroes, die auf dem gleichnamigen Sachbuch von Ben Macintyres basiert. Die sechs neuen Episoden mit jeweils 60 Minuten Laufzeit könnt ihr 2027 bei HBO Max streamen. Ein genaues Startdatum ist noch nicht bekannt.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien auf unserer Schwesternseite SensaCine.

