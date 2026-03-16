Peaky Blinders: The Immortal Man ist ein starker Abschluss bei Netflix, aber nicht gefeit vor einer großen Stolperfalle

Tommy Shelby ist zurück bei Netflix. Ein allerletztes Mal. Diesmal im Spielfilmformat und mit Nazis. Fans dürfen sich freuen, dass der König von Small Heath seinen Ruhestand beendet. Nur perfekt ist dieser Abschied nicht.

Betrachtet man das Schicksal der Figur Thomas Shelby aus der britischen Gangster-Serie Peaky Blinders – Gangs of Birmingham, passt es wirklich wie die Faust aufs Auge, dass seine Saga 13 Jahre nach ihrem Beginn ein episches Ende findet. Zeit für ein Finale, das sich so richtig gewaschen hat.

In diesem spoilerfreien Film-Check erfahrt ihr, wie Peaky Blinders: The Immortal Man die größten Stärken der Serie noch einmal zur absoluten Perfektion ausspielt – und ob der emotionale Abschied von einer absoluten Serienlegende gelungen ist. Ab 20. März könnt ihr den Film bei Netflix streamen.

The Immortal Man schickt Thomas Shelby in eine letzte Schlacht – gegen die Nazis im eigenen Land

Wir schreiben das Jahr 1940. England verzweifelt unter den Angriffen der deutschen Luftwaffe. Birmingham als Rüstungs- und Industriestützpunkt ist ein taktisches Ziel für den Bombenhagel. Und es wird noch schlimmer: Ein Mittelsmann der Nazis (Tim Roth) will einen perfiden Plan durchsetzen, um mit Hilfe der örtlichen Gangs den englischen Widerstand zu brechen und den Krieg für die Nazis zu entscheiden.

Er tut sich mit dem neuen Anführer der Peaky Blinders, Duke (Barry Keoghan) zusammen. Unter seiner Herrschaft sind die Blinders so brutal und kompromisslos wie nie zuvor. Der Einzige, der Duke Einhalt gebieten könnte, ist sein Vater: Tommy Shelby (Cillian Murphy). Der wird von den Geistern der Vergangenheit verfolgt – und muss ihnen entkommen, um die Zukunft Birminghams und des Landes zu sichern.



So schön war Peaky Blinders noch nie: The Immortal Man zeigt die besten Seiten der Serie, nur noch schöner

Wir werden hier jetzt einen kurzen Moment ganz ehrlich und geben zu: Peaky Blinders ist immer dann am besten, wenn man nicht wirklich nachdenken muss. Kaum eine Serie ist so unheimlich stark, wenn Musik und Bilder stürmisch über uns hereinbrechen wie ein Angriff der namensgebenden Gang. Und genau das liefert der Netflix-Film in einer Qualität, die einem die Schuhe auszieht.

Allein die Eröffnungssequenz erinnert daran, wie viel hier über die Atmosphäre funktioniert. Eine perfekte Montage, ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, ehe Beat und Bass einsetzen und wir mit dem Kopf nickend dasitzen und das Adrenalin beginnt, durch die Adern zu pumpen. Sofort wird allen Fans klar: Wir sind wieder zu Hause. Das hier ist Peaky Blinders in Reinstform.

Selten sah Peaky Blinders so schrecklich schön aus und hörte sich so brachial cool an. Die Atmosphäre des Films ist für die große Leinwand gemacht. Regisseur Tom Harper fängt herabregnende Blutstropfen und die Feuer der Industrieöfen wohl dosierten Zeitlupen ein, sodass Zack Snyder vor Neid erblassen muss. Jede Figur wird perfekt in Szene gesetzt und zieht uns tief ins Geschehen. Man kann einfach nicht anders, als wieder einmal fasziniert zu sein von diesen unvergleichlichen Charakteren.

Cillian Murphy bringt seinen Tommy Shelby kompromisslos und leidenschaftlich zurück. Neuzugänge Rebecca Ferguson und Barry Keoghan genießen ihre Rollen sichtlich. Vor allem Keoghan beweist eindrucksvoll, dass er nicht immer abstruse Figuren braucht, um eine Szene zu beherrschen. Vielleicht beehrt er uns in der kommenden Sequel-Serie. Das Format besitzt er ohne Frage. Und Roth? Roth ist der stärkste Blinders-Antagonist seit Sam Neill. Ein passender Gegner für das große Abschlussfeuerwerk.

Peaky Blinders: The Immortal Man lässt wie die Serie oft den Tiefgang vermissen

Der Film spielt sehr gut aus, was die Serie ohnehin immer stark gemacht hat: Vibes, Musik, unvergleichlich durchstilisierte Action, erinnerungswürdige Charaktere, Dialoge voller Biss. Doch er knabbert auch an genau denselben Schwächen, die Peaky Blinders manchmal zurückhalten. Während man in den triumphalen Momenten die Faust in die Luft recken will, versinken manch stille Szenen etwas in der Belanglosigkeit.

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Der Film holpert immer wieder unnötig, wenn ruhige Momente das Tempo ausbremsen, ohne wirkliche Antworten auf emotionale Fragen zu liefern. Wie schon in der Serie müssen manche Durststrecken zwischen den wirklich fantastischen Highlights ausgesessen werden.

So viele Themen ziehen sich durch die Serie und bis in den Film: die Sünden der Väter, der ewige Zyklus von Gewalt und Trauma. Nur weiß der Film nie wirklich, was er zu all dem zu sagen hat. Einige Konfrontationen, die für emotionalen Tiefgang nötig gewesen wären, bleiben aus. Selbst ein paar der dramatischsten Momente zünden nicht, obwohl alles für einen großen Paukenschlag vorbereitet wird.

The Immortal Man stolpert manchmal über seine eigenen Füße – doch das Ende sitzt

Der Twist an der Sache ist: Das kann man dem Film auch als Stärke auslegen. Peaky Blinders forderte schon immer von seinem Publikum, sich selbst mit der Gewalt, der Bitterkeit und den moralischen Grauzonen seiner Geschichte auseinanderzusetzen. Händchenhalten war hier noch nie angesagt. Wieso sollte das Finale damit anfangen?

Letztendlich diktiert die persönliche Beziehung zur Serie, wie gnädig man mit dem Drehbuch sein will. Man kann die offenen Fragen regelrecht genießen – oder zutiefst unbefriedigt zurückbleiben. Ein, zwei kreative Entscheidungen werden Liebhaber:innen der Serie und Filmfans mit Sicherheit spalten.

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Doch eines sitzt ohne Frage: die letzten Minuten. The Immortal Man markiert schließlich und endlich den großen Abschied des Tommy Shelby. Und es ist schwer vorstellbar, seine Geschichte anders abzuschließen als mit der Version, die Serienschöpfer und Drehbuchautor Steven Knight für das Finale des Films gewählt hat. Ein Bogen, der sich von der allerersten Episode bis hierhin zieht, wird geschlossen. Das Finale ist eine elegante, absolut konsequente Punktlandung.



Peaky Blinders: The Immortal Man startet am 20. März 2026 bei Netflix.