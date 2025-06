Pedro Pascals liebste The Mandalorian-Folge ist auch eine der kontroversesten: "Schöne, einsame Episode"

The Mandalorian-Star Pedro Pascal mag eine Mando-Folge ganz besonders gerne. Aber die ist gleichzeitig auch äußerst umstritten und wir klären, wieso.

Pedro Pascal hat zuletzt vor allem mit der The Last of Us-Verfilmung für Aufsehen gesorgt, aber auch seine Rolle in The Mandalorian war schon äußerst beliebt. Er selbst hat für eine ganz spezielle Folge besonders viel übrig, um die sich allerdings eine Kontroverse rankt.

Pedro Pascals liebste Mandalorian-Folge kommt gar nicht in der eigentlichen Serie vor

Zwischen der Veröffentlichung der 2. und 3. The Mandalorian-Staffel ist auf Disney+ der Ableger Das Buch von Boba Fett erschienen. Wer die komplette Story rund um Mando und Grogu erleben will, sollte sich diese Season keinesfalls entgehen lassen.

In Kapitel 5: Die Rückkehr des Mandalorianers wird dem titelgebenden Boba Fett nämlich sämtliches Spotlight vom Mandalorianer Din Djarin (Pedro Pascal) geklaut. Die gesamte Episode dreht sich nur um den Helden aus The Mandalorian und lässt Boba Fett links liegen.

Das hat beim Boba Fett-Darsteller Temuera Morrison und einigen Fans für Verwirrung und Frust gesorgt, wie unter anderem ScreenRant berichtete. Auch Pedro Pascal war ziemlich überrascht davon, dass er eine komplette Folge in einer ganz anderen Serie bekommt. Statt erst in Staffel 3 wiederzukehren, feierte Mando in The Book of Boba Fett sein Comeback.

Gegenüber dem Empire Magazine hat Pedro Pascal aber schon 2022 erklärt, dass er die Idee "brillant" fand, die The Mandalorian-Geschichte auf diese Art und Weise fortzusetzen.

Was ich nicht erwartet hatte, war so eine schöne, einsame Episode, bei der Bryce Dallas Howard so unglaublich Regie geführt hat.

Mit seinen Gefühlen ist der Schauspieler auf jeden Fall nicht allein. Die Rückkehr des Mandalorianers in der Folge erfreut sich auch bei Fans größter Beliebtheit. Das spiegelt sich beispielsweise in den IMDb -Bewertungen, wo Kapitel 5 nur knapp hinter der beliebtesten Folge 6 steht.

Viele Fans sind sich auch darin einig, dass die Folge irgendwie in der falschen Serie gelandet ist. Sie zeigt zwar auf wirklich herzliche Art und Weise, wie sehr Grogus Anwesenheit Din Djarin verändert hat und wie sehr er unter der Einsamkeit leidet, hätte sich aber wahrscheinlich besser als 1. Folge der 3. Staffel The Mandalorian gemacht.