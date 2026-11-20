Nachdem vergangene Woche bei Amazon Prime Video die 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht an den Start gegangen ist, legt Disney+ diese Woche mit seiner größten Fantasyserie nach.

Für Fantasy-Fans geht der November nach der 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht nur eine Woche später schon absolut fantastisch weiter, da Disney direkt mit einem weiteren Fantasy-Highlight nachgelegt hat. Die Rede ist selbstverständlich von der 3. Staffel von Percy Jackson: Die Serie, welche heute bei Disney+ an den Start gegangen ist.

Staffel 3 der Percy Jackson-Serie ab sofort bei Disney+

In der 3. Staffel von Percy Jackson: Die Serie dreht sich alles um die Entführung seiner Freundin Annabeth, hinter der der Titan Kronos steckt, der auch die Göttin Artemis gefangen hält. Percy muss nun zu einer großen Rettungsaktion der beiden ansetzen. Die Handlung der Staffel basiert auf Rick Riordans drittem Band der Percy Jackson-Reihe "Der Fluch des Titanen".

Mit Dafne Keen (Logan) und Kate McKinnon (Barbie) erhält die Serie namhafte Neuzugänge in der Besetzung, doch auch der Stammcast rund um Walker Scobell, Leah Jeffries und Aryan Simhadri kehren für die neue Staffel zurück. Die bisherigen Showrunner Jonathan E. Steinberg und Dan Shotz sind auch bei der dritten Season wieder mit an Bord und auch der Showrunner-Neuzugang Craig Silverstein von der zweiten Staffel ist erneut dabei.

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In diesem Rhythmus wird die Serie bei Disney+ ausgestrahlt

Am heutigen 20. November sind die ersten zwei Folgen der insgesamt acht Episoden umfassenden dritten Staffel bei Disney+ gestartet. Die weiteren Folgen werden freitags immer im Zweierpack auf der Plattform erscheinen, sodass den Fans pünktlich zum Wochenende neuer Fantasy-Content in Spielfilmlänge zur Verfügung steht.