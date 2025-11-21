Perfekt für Fans von Maxton Hall und Ginny & Georgia: Damian Hardung verliebt sich in neuem Film in Netflix-Star

Damian Hardung spielt nach Maxton Hall in der neuen Romanverfilmung Into the Deep Blue an der Seite von Ginny & Georgia-Star Sara Waisglass.

Fans von Damian Hardung dürfen sich aktuell wöchentlich auf eine neue Folge von Maxton Hall - Die Welt zwischen uns bei Amazon Prime Video freuen. Während sich die 2. Staffel langsam dem Ende zuneigt, steht für den deutschen Schauspieler bereits das nächste große Projekt am Horizont. Denn Hardung spielt in der Romanverfilmung Into the Deep Blue – und zwar an der Seite internationaler Stars.

Liebesdrama Into the Deep Blue mit Damian Hardung und Ginny & Georgia-Star kommt

Into the Deep Blue adaptiert den gleichnamigen Roman von Jennifer Archer, die auch für das Drehbuch des Films verantwortlich zeichnet. Darin geht es um Nick und Fiona, die bereits seit Kindertagen eng befreundet sind und nun durch einen schweren Verlust erschüttert werden. Die Tage der Trauer bringen Gefühle ans Licht, mit denen beide lernen müssen, umzugehen.

Damian Hardung schlüpft in die Rolle von Nick, während Fiona von Ginny & Georgia-Star Sara Waisglass verkörpert wird, wie People neu berichtet. Zunächst war die Rolle für Bridgerton-Star India Ria Amarteifo vorgesehen, die aus dem Spin-off Queen Charlotte bekannt ist. Warum die Schauspielerin nicht mehr in das Projekt involviert ist, ist aktuell nicht bekannt.

Die offizielle Logline des Films beschreibt das Liebesdrama als perfekt für Fans von The Sun Is also a Star oder Das Schicksal ist ein mieser Verräter.

Wann kommt Into the Deep Blue mit Damian Hardung?

Die Dreharbeiten zum Film sollen 2026 beginnen. Mit einer Veröffentlichung von Into the Deep Blue ist demnach ab 2027 zu rechnen. Jonathan Wright wird bei der Romanverfilmung für die Regie verantwortlich zeichnen.

Mehr:

Bis dahin könnt ihr Damian Hardung weiterhin in Maxton Hall sehen. Das Staffelfinale von Season 2 steht ab dem 28. November 2025 bei Amazon Prime Video zur Verfügung.