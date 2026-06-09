Perfekt für Fans von Off Campus und Maxton Hall: Neue Amazon-Serie über turbulente Liebesgeschichte startet morgen

Fans romantischer Young Adult-Formate bei Amazon Prime Video erwartet schon morgen Nachschub. Denn die Serie Every Year After startet mit acht Folgen bei dem Streamer.

Mit romantischen Young Adult- und Coming-of-Age-Formaten auf Grundlage internationaler Bestseller-Reihen hat sich Amazon Prime Video in den letzten Jahren eine echte Goldgrube erschlossen. Serien wie Der Sommer, als ich schön wurde oder Maxton Hall - Die Welt zwischen uns und Filme wie die Culpa Mia-Reihe sind daraus entstanden und für den Streamer zu großen Hits geworden. Den letzten Mega-Erfolg konnte die Serie Off Campus verbuchen, die mit romantischen College-Dramen dem gleichen Rezept folgt.

Jetzt bahnt sich bereits ein neuer Prime Video-Hit an, denn die Serie Every Year After klingt genau nach Stoff, der bei Romantik-Fans den nächsten Hype auslösen könnte.

Nachschub für Off Campus-Fans: Darum geht es in Every Year After bei Amazon Prime Video

Every Year After basiert auf dem 2022 erschienenen gleichnamigen Debütroman der US-amerikanischen Autorin Carley Fortune, der in Deutschland unter dem Titel Fünf Sommer mit dir veröffentlicht wurde. Darin geht es um Percy Fraser (Sadie Soverall), die nach einer erschütternden Todesmeldung nach Barry's Bay zurückkehrt, nachdem sie den idyllischen Ort vor Jahren für das Großstadtleben in Seattle hinter sich gelassen hat.

Dort wird sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert und erinnert sich an die prägenden Sommer zurück, in denen ein Junge namens Sam (Matt Cornett) ihr Herz in Barry's Bay erobern konnte. Über die Jahre wurden ihre Gefühle zueinander immer stärker, doch ihre Liebesgeschichte endete damals in einem Desaster. Gibt es all die Jahre später womöglich doch noch eine zweite Chance für die beiden?

Der Blick in den Trailer zur Serie lässt sicherlich vor allem bei Der Sommer, als ich schön wurde-Fans zahlreiche Vergleiche wachrufen. Der perfekte Nachschub also für die Wartezeit auf den Abschlussfilm, der den Serien-Hit bald bei Amazon Prime Video abschließen wird – sowie auf die 3. Staffel von Maxton Hall und die 2. Season von Off Campus, die sich bei dem Streamer für die nächsten Monate und Jahre angekündigt haben.

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Wann kommt Off Campus-Ersatz Every Year After zu Amazon Prime Video?

Every Year After startet am 10. Juni 2026 bei Amazon Prime Video. Die 1. Staffel umfasst acht Episoden, die auf einen Schlag bei dem Streamer erscheinen.

Every Year After wurde von Showrunnerin Leila Gerstein entwickelt, die bereits an Serien-Hits wie O.C., California, Gossip Girl und Hart of Dixie als Drehbuchautorin mitgeschrieben hat. Neben Sadie Soverall (Saltburn) und Matt Cornett (Zombies 3) sind in der Serie unter anderem Abigail Cowen (Fate: The Winx Saga), Aurora Perrineau (Passengers) und Joseph Chiu (Fear Street: Prom Queen) zu sehen.

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