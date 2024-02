Perfekt für Heimkino und Gaming: Bei MediaMarkt gibt's einen OLED-TV mit 65 Zoll und spektakulärem Ambilight zum Tiefpreis

Ein nahezu perfektes Bild, eine stimmige Ambilight-Hintergrundbeleuchtung und jede Menge Premium-Features für Gaming und Heimkino. Der Philips OLED 808 kann locker mit Sony, LG und Samsung mithalten und ist in 65 Zoll gerade besonders günstig.

Ein tolles Bild, die atmosphärische Ambilight-Beleuchtung, viele Gaming-Funktionen und dazu noch ein erstaunlich solider Ton: Der Philips OLED 808 bietet ein starkes Gesamtpaket, dem man nur schwer widerstehen kann. Bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt die 65-Zoll-Variante zum Bestpreis. Selbst am Black Friday war der OLED-Fernseher nicht günstiger.

Ambilight und viele mehr: Der Philips OLED 808

Aushängeschild der Philips-TVs ist seit langem die Ambilight-Funktion, die aus vielen kleinen LEDs besteht, die an der Rückseite des Geräts angebracht sind und stimmungsvoll in den Farben leuchten, die gerade über den Bildschirm flackern. So wird quasi der Bildschirm erweitert und ihr bekommt

Beim OLED 808 kommt ein dreiseitiges Ambilight der neuesten Generation zum Einsatz, das garantiert Eindruck schindet. Doch nicht nur die Beleuchtung macht was her. Das OLED-Display schnitt in mehreren Tests hervorragend ab (z.B. bei What Hifi? ) und liefert euch ein Bild auf Spitzenniveau. Nur teure High-End-Modelle der Konkurrenz können da etwas mehr bieten.

Eine weitere Besonderheit ist die Unterstützung von Dolby Vision und HDR10+. Bei vielen Konkurrenzmodellen müsst ihr euch für eine der beiden HDR-Technologien entscheiden, beim Philips-OLED bekommt ihr beides geboten. Das ist besonders erfreulich, wenn ihr verschiedene Streaming-Services abonniert habt. Netflix setzt bei seinen Eigenproduktionen auf Dolby Vision, während bei Amazon Prime Video auf HDR10+ gesetzt wird.

Apropos Dolby Vision, hier wird es besonders spannend: Der Philips OLED 808 unterstützt Dolby-Vision-Gaming, was ein noch besseres Bild liefert. Leider gilt das nur für Spiele auf der Xbox Series X, PS5-Besitzer.innen schauen mangels Dolby Vision-Unterstützung in die Röhre. Auch sonst ist alles an Bord, was das Gaming-Herz begehrt: 2 x HDMI 2.1 mit 120 Hz, Auto Low Latency Mode und Variable Refresh Rate, von denen auch die PS5 profitiert.

An der Smart-TV-Front müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Google TV und damit zahlreiche Apps sind an Bord. Auch wurde das TV-Menü im Vergleich zur Vorgängergeneration wesentlich entschlackt. Zum Klassenprimus reicht es in dieser Disziplin allerdings nicht.

Die 55-Zoll-Alternative von LG

Sofern es keine 65-Zoll sein müssen, dann könnte der LG OLED B2 eine Alternative sein. Er liegt in der Bildqualität zwar leicht hinter dem Philips-TV und hat Schwächen in der Spitzenhelligkeit, ist aber immer noch ein klasse Fernseher mit satten Farben und starken Kontrasten. Bei Amazon bekommt ihr ihn gerade für unter 1.000 Euro in 55 Zoll.

Einen OLED-Fernseher mit 55 Zoll bekommt man nicht alle Tage. Die führende Display-Technologie ist über die Jahre zwar günstiger geworden, im Einsteigerbereich findet ihr sie aber nach wie vor nur sporadisch vor. Umso erfreulicher, wenn mal ein OLED-TV wie der LG B2 die 1.000 Euro-Marke durchbricht.

