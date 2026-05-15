Perfekt nach einem langen Arbeitstag: Dieser Film sorgt direkt für gute Laune – und ihr könnt ihn sogar kostenlos streamen

Komödie der alten Schule: Steve Martin und Michael Caine bilden in diesem Film ein hervorragendes Comedy-Duo, das uns nach einem langen Arbeitstag aufatmen lässt.

Einmal die Seiten wechseln: Ganoven-Filme wie Ocean’s Eleven, in denen wir zur Abwechslung in die Rolle der Halunken schlüpfen dürfen, sorgen oft für diebische Freude – im wahrsten Sinne des Wortes. Doch lange bevor George Clooney und Brad Pitt die Casinos unsicher gemacht haben, sorgten Steve Martin und Michael Caine als Zwei hinreißend verdorbene Schurken von Frank Oz für Unterhaltung.

Streaming-Tipp in der Arte-Mediathek: Darum geht's in Zwei hinreißend verdorbene Schurken

Lawrence Jamieson (Michael Caine) ist Experte auf dem Gebiet der Gaunerei. Als charmanter Hochstapler der Spitzenklasse schwindelt er sich durchs Leben und hat es besonders auf das Geld reicher Frauen in der Riviera abgesehen. Doch sein schön routinierter Arbeitsalltag gerät gehörig ins Wanken, als der Amerikaner Freddy Benson (Steve Martin) auftaucht und ihm das Revier streitig macht.

Freddy hat ein angeborenes Talent dafür, sich von der reichen Damenwelt aushalten zu lassen. Erst nimmt Lawrence den Nachwuchsschwindler unter seine Fittiche, doch schon bald bereut er seine Entscheidung: Freddy beherrscht sein Handwerk entschieden zu gut und droht, Lawrence den Arbeitsplatz streitig zu machen. Kurzerhand schließen die beiden eine Wette ab: Wem es als Erstes gelingt, eine reiche Erbin um die Summe 50.000 Dollar zu bringen, darf bleiben, der andere muss das Feld räumen.



Diese Ganovenkomödie bei Arte im Stream bietet die perfekte Unterhaltung für euren Feierabend

Steve Martin ist als Komödiant bekannt und hat sich nicht nur in den USA einen Namen gemacht. Jüngeres Publikum wird ihn aus der beliebten Serie Only Murders in the Building in Erinnerung haben. In Zwei hinreißend verdorbene Schurken aus den 80ern überzeugt er in Sachen Slapstick und Mienenspiel und bringt uns in jeder Szene zum Lachen.

Michael Caine, dessen Spiel um einiges dezenter und subtiler ist, wird dabei keineswegs in den Schatten gestellt. Ganz im Gegenteil: Die beiden so unterschiedlichen Schauspieler ergänzen sich hervorragend und es ist letztlich die gute Dynamik zwischen ihnen, die den gesamten Witz des Filmes ausmacht.

Mehr Film-Tipps von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Zwei hinreißend verdorbene Schurken könnt ihr noch bis Anfang Juni kostenlos streamen

Untermalt werden die bissigen Dialoge von flotter Jazzmusik, die hervorragend zum Charakter dieser Komödie passt. Gute Unterhaltung ist hier garantiert und hat obendrein auch noch Stil. Ein Film mit Augenzwinkern, wie er heutzutage immer seltener wird. Ihr könnt ihn noch bis Anfang Juni kostenlos in der Arte-Mediathek streamen.