Perfekt zur Fußball-WM: Streamt Yellow Couch und die besten Sportfilme & -serien kostenlos bei Pluto TV [Anzeige]

Die Fußball-WM hat begonnen und wenn ihr voll im Sportfieber seid, findet ihr bei Pluto TV ein vielfältiges Streaming-Programm aus Sportfilmen, -serien und -shows. Natürlich wie immer kostenlos!

Am 11. Juni ist der Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Kanada, Mexiko und den USA gefallen. Passend zum Thema steht der Juni bei Pluto TV neben dem Pride Month ganz im Zeichen des Sports in all seinen Facetten.

Bei Pluto TV finden alle Sportbegeisterten ein vielfältiges Programm aus Filmen, Serien und Shows auf verschiedenen Sendern, das die perfekte Ergänzung zu den packenden WM-Spielen bietet und wie immer komplett kostenlos gestreamt werden kann.

Das Programm für Sportbegeisterte: Yellow Couch und mehr kostenlos bei Pluto TV streamen

Sport steht für Spannung und Action, aber genauso für ganz große Emotionen. Das wissen auch die Spieler von Borussia Dortmund, die immer wieder auf dem Platz ihr Können unter Beweis stellen und uns im Stadion oder vor dem TV mitfiebern lassen.

In der sechsteiligen Interviewserie Yellow Couch mit Patrick Owomoyela, die in Partnerschaft mit dem BVB exklusiv bei Pluto TV zu sehen ist, kommen verschiedene Spieler wie Kevin Großkreuz, Luca Reggiani, Emre Can und Felix Nmecha zu Wort und sprechen mit dem ehemaligen BVB-Star und Fußball-Experten Patrick Owomoyela über das, was sie am liebsten tun.

Bei Pluto TV erscheint bis zum 23. Juni wöchentlich eine neue Folge der Interviewserie, die ihr im On Demand-Bereich jederzeit bequem abrufen könnt, und zwar so oft ihr wollt. Erhaltet spannende und außergewöhnlich persönliche Einblicke in das Leben der Fußball-Stars und blickt mit ihnen auf die größten Momente zurück, die ihre Karrieren geprägt haben.

Wer Lust auf mehr packende Sportgeschichten hat, darf sich auf viele weitere Highlights freuen: Bei Pluto TV findet ihr im On Demand-Bereich zwischen noch mehr großen Fußballmomenten, Motorsport, Darts und Extremsport alles, was das sportbegeisterte Herz begehrt.

Die Krönung bildet dabei das umfangreiche Sportfilmprogramm mit bekannten Titeln wie Die Bären sind los von Boyhood-Regisseur Richard Linklater, Shaolin Kickers von und mit dem chinesischen Kultdarsteller Stephen Chow, Hardball mit John Wick-Star Keanu Reeves oder Blue Chips mit Schauspiellegende Nick Nolte.

Der Live-TV-Bereich bei Pluto TV rundet das Sportangebot mit den eigenen Sendern zu Top Gear, WPT, Automotorsport und FIFA+ mit zahlreichen Filmen, Serien und Shows ab, die ihr rund um die Uhr streamen könnt.

Bei Pluto TV streamt ihr mehr als das beste Sportprogramm kostenlos

Pluto TV ist ein werbefinanzierter Streamingdienst mit Live-TV-Angebot. Dabei gilt das Motto: Jetzt streamen. Nie bezahlen. Für die Nutzung benötigt ihr kein Abo. Über einen Internetzugang und ein Endgerät wie ein Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart TV könnt ihr Pluto TV bequem über die Website oder per App empfangen.

Pluto TV bietet neben den einzelnen Sendern rund um das Thema Sport ein umfangreiches Angebot an weiteren Live-TV-Sendern, die alle möglichen Geschmäcker abdecken. Das Programm reicht von Musik über Serien bis hin zu Filmen, zum Beispiel auf dem Sender Moviepilot TV mit Pluto TV. Zusätzlich zu den Live-Sendern gibt es bei Pluto TV auch einen On-Demand-Bereich. Die Auswahl der Filme und Serien wird dort regelmäßig aktualisiert.

Bei Pluto TV verbringt ihr aufregende Stunden zur Fußball-WM mit dem besten Sportprogramm.