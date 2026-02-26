Perfekte Scream-Alternative: Das könnte der Horror-Meta-Slasher des Jahres werden und hier ist der Trailer

Wenn Jane Schoenbrun einen neuen Film herausbringt, horchen nicht nur Horror-Fans auf. Und wenn es ein stilisierter Meta-Slasher ist, dann ist die Neugier besonders groß.

Jane Schoenbrun wurde mit I Saw the TV Glow nostalgisch für alte Genre-Serien wie Buffy – Im Bann der Dämonen und zeigte uns gleichzeitig den Horror des Sich-(Nicht-)Outens. Ähnlich clever und queer scheint es im kommenden Meta-Slasher Teenage Sex and Death at Camp Miasma des Regiestars vor sich zu gehen. Hier ist der Trailer dazu:

Teenage Sex and Death at Camp Miasma - Trailer (English) HD

Ein Slasher-Remake wird zum Horror-Trip in Teenage Sex and Death at Camp Miasma

Laut Variety dreht sich Schoenbruns dritter Film um eine Regisseurin (Hannah Einbinder), die einen neuen Teil für ein ausgewaschenes Slasher-Franchise namens Camp Miasma drehen soll. Dabei sucht sie das damalige Final Girl der Filmreihe (Gillian Anderson) auf, um das sich seit ihrem Verschwinden aus der Öffentlichkeit einige Mysterien ranken. Abschließend heißt es in der Beschreibung: "Die beiden Frauen stürzen in eine blutgetränkte Welt aus Begierde, Angst und Delirium."

Die stilisierte Vorschau trägt bereits Jane Schoenbruns Handschrift, die irgendwo zwischen kuratiertem Nostalgie-Trash und hoher Kunst anzusiedeln ist. Als hätte David Cronenberg ein Freitag der 13.-Remake aus der Meta-Abteilung von Freddy's New Nightmare durch eine Vaporwave-Linse gedreht. Und wenn Akte X-Star Gillian Anderson dann auch noch einen Satz raushaut wie "Am Grund des Sees befindet sich ein Loch, aus dem die Filme kommen" ist schon mal klar: Teenage Sex and Death at Camp Miasma wird dieses Jahr die Programmkino-Alternative zum Blockbuster Scream 7.

Wann kommt Teenage Sex and Death at Camp Miasma ins Kino?

Der US-Kinostart von Teenage Sex and Death at Camp Miasma wurde von Mubi für den 7. August 2026 eingeplant. Einen deutschen Termin haben wir noch nicht. Schoenbruns erster Film We're All Going to the World's Fair liegt bereits im VoD-Angebot des Prestige-Streamers vor, der das Ganze produziert, während I Saw the TV Glow nur als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Apple und Co. zu sehen ist.