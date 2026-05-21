Perfekter Abenteuerfilm an Pfingsten im TV: 2,5 endlos unterhaltsame Stunden, die man immer wieder schauen kann

Einer der schönsten Abenteuerfilme und ein echter Klassiker läuft heute Abend an Pfingsten im Fernsehen. Er versprüht so viel nostalgischen Charme, dass man ihn nicht oft genug sehen kann.

Zeitlose Abenteuer-Geschichten wie die von Robin Hood geraten nie aus der Mode. Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, es den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben? Eben. Es gibt kein besseres Prinzip. Wenn das dann noch in ein so rundum gelungenes Gesamtkonzept wie bei Robin Hood – König der Diebe passt, haben wir den perfekten Abenteuerfilm.

Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr an Pfingsten im Fernsehen schauen sollt, dann sei euch Robin Hood – König der Diebe ns Herz gelegt. Der Abenteuerfilm läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf 3sat. Alternativ findet ihr hier alle Streaming-Optionen.

Abenteuer-Meisterwerk an Pfingsten im TV: Darum geht's in Robin Hood – König der Diebe

Die Geschichte kennen wahrscheinlich fast alle, aber falls nicht, macht das auch nichts. Dafür sind wir ja hier. Robin Hood dreht sich um den Adeligen Robin von Locksley (Kevin Costner), der aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrt. Als er nach all den Jahren wieder nach Nottingham kommt, erlebt er allerdings eine böse Überraschung: Der Sheriff von Nottingham regiert mit eiserner Faust und presst dem armen Volk auch noch den letzten Penny aus der Tasche.

Das liegt daran, dass König Richard von Löwenherz leider mit Abwesenheit glänzt. So kann der grausame Sheriff schalten und walten, wie er will. Aber Robin von Locksley versteckt sich in den Wäldern von Sherwood und schließt sich einer Bande Gesetzloser an. Gemeinsam mit ihnen und seinem Freund Azeem (Morgan Freeman) bietet er den gierigen Aristokraten und dem Sheriff erfolgreich die Stirn.

Robin Hood – König der Diebe ist eine der besten Verfilmungen des Klassiker-Stoffs

Robin Hood – König der Diebe hat alles, was ein guter Abenteuerfilm braucht: eine Kult-Story, wie sie klassischer kaum geht, jede Menge Heldentum, eine Liebesgeschichte, einen übertrieben fiesen Bösewicht, eine gelungene Inszenierung und obendrein natürlich noch einen furios aufspielenden Cast.

Neben dem Cameo-Auftritt von Sean Connery, Kevin Costners Robin Hood und Mary Elizabeth Mastrantonio als Maid Marian weiß hier natürlich vor allem Alan Rickman als schaurig-bösartiger Fiesling zu überzeugen. Der Sheriff von Nottingham war selten so gemein, grausam und raffgierig wie hier und wurde wohl nie besser verkörpert.

Dazu kommt natürlich noch der Soundtrack samt dem Titelsong (Everything I Do) I Do It For You von Bryan Adams. Der regierte die Charts seinerzeit für viele Monate und zählt auch heute noch zu den erfolgreichsten Popsongs überhaupt. Allerhöchstens der Zeichentrick-Robin Hood von Disney war noch besser, aber daran scheiden sich natürlich die Geister.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im April 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.