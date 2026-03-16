Perfekter Bridgerton-Ersatz direkt bei Netflix: Diese Serie ist zutiefst berührend, aber nichts für schwache Nerven

Für alle, die nach Bridgerton sofort eine neue Dosis Historiendrama brauchen, gibt es auf Netflix direkt Ersatz. Aber Vorsicht: das hier ist genauso heiß, aber auch eine gute Prise gemeiner.

Der englische Adel verzaubert in Bridgerton die Massen und liefert Romantik, Sexappeal und jede Menge Drama. Doch so eine Staffel kann verdammt kurz sein, wenn man richtig im Historienfieber ist. Da ist Nachschlag angesagt. Für alle, die ein bisschen mehr wegstecken können, hätten wir da ein Angebot. Ihr müsstet nicht einmal den Streaming-Dienst wechseln, Netflix steht schon bereit.

Zunächst einmal müsst ihr eure Fellmützen und warmen, extrem schicken Mäntel einpacken. Es geht nach Russland. Da sind die Sitten um einiges rauer, die Intrigen gemeiner, der Hof freizügiger und der Humor tiefschwarz. Ladies, Gentlemen und alles dazwischen, wir präsentieren: The Great.

The Great bei Netflix erzählt die Geschichte einer der beeindruckendsten Herrscherinnen Europas neu

Sophie (Elle Fanning) ist Tochter aus gutem deutschem Hause, gebildet, denkt fortschrittlich und im Sinne der Aufklärung. Sie wird an den russischen Kaiser Peter III. (Nicholas Hoult) verheiratet und nimmt, in Russland angekommen, den Namen Katharina an. Hals über Kopf verliebt sie sich in das wilde, weite Land und will ihm so gut dienen wie nur möglich. Doch das ist leichter gesagt als getan.

Schnell stellt sie fest, dass in Russland so einiges im Argen liegt – und dass niemanden interessiert, wie man das ändern könnte. Am allerwenigsten ihren Mann, der sie eigentlich nur braucht, um den nächsten Thronfolger zu zeugen. Und der außerdem ein egoistischer, verrohter Tyrann ist. Doch Katharina hat geschworen, Russland in die Zukunft zu führen. Die Entscheidung fällt: Katharina wird Peter stürzen. Komme, was wolle.

The Great ist unfassbar witzig, berührend, packend – und so viel böser als Bridgerton

Jede Episode von The Great beginnt mit einer kleinen Fußnote: Das hier ist eine "gelegentlich" wahre Geschichte. Als Grundlage dient die Geschichte von Katharina der Großen, die im 18. Jahrhundert ihren Ehemann ausschaltete und selbst Herrscherin von Russland wurde. Durch den Disclaimer am Anfang nehmen sich die genialen Köpfe hinter The Great alle Freiheiten, möglichst kreativ werden zu können.

Und das macht unglaublich viel Spaß. Alles hier wird stärker stilisiert, einen Zacken übertrieben und in der Absurdität erhöht. Die Ästhetik ist wie bei Bridgerton halb historisch, halb modern, zu 100% bunt und überdreht und so verflixt schick. Romantik und Sexappeal sind ebenfalls geboten. Doch da hören die Parallelen dann langsam auf. The Great ist, seinem harten Setting entsprechend, wunderbar böse.

Mehr Streaming-Tipps:

Viele Situationen sind regelrecht surreal. Emotionale Momente gehen nahtlos in tiefschwarzen Humor und Witz über. Es fließt regelmäßig ordentlich Blut. Doch das Gleichgewicht funktioniert. Die einzigartige Mischung ist regelrecht süchtigmachend. Und all das wird garniert von Dialogen, die so genial sind wie Game of Thrones zu seinen besten Zeiten.

Wer nach Bridgerton auf etwas härtere, aber ebenso binge-bare Kost umsteigen will, kann The Great bei Netflix streamen.

