Perfekter Disclosure Day-Nachschub: Hier könnt ihr einen der besten Sci-Fi-Filme des Jahrtausends streamen

Wer Steven Spielbergs neues Sci-Fi-Epos Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit bereits im Kino gesehen hat, findet im Stream Nachschub: Dort gibt es einen hochspannenden Alien-Film von einem ähnlich ikonischen Regisseur.

Sind wir allein im Universum? Und was, wenn nicht? Diese Fragen haben sich unter allen Menschen nicht zuletzt auch Regisseur:innen gestellt. Steven Spielberg (Unheimliche Begegnung der Dritten Art, E.T., Krieg der Welten) kehrt mit dem Kinofilm Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit erneut zum Alien-Mysterium zurück. Wer den Film gesehen hat und nach Sci-Fi-Mystery im Streaming-Abo sucht, sollte sich das grandiose Werk eines berühmten Spielberg-Kollegen ansehen: Signs - Zeichen streamt aktuell bei Disney+.

Für alle Disclosure Day-Fans: Signs begeistert mit jeder Menge Sci-Fi-Spannung

Der ehemalige Pfarrer Graham Hess (Mel Gibson) hat Gott nach dem Tod seiner Frau den Rücken gekehrt. Desillusioniert lebt er mit dem jüngeren Bruder Merrill (Joaquin Phoenix) und seinen Kindern auf einer abgelegenen Farm, um die herum plötzlich merkwürdige Dinge geschehen.

Schaut hier den Trailer zu Signs:

Signs Zeichen - Trailer (Deutsch)

Hess entdeckt seltsame Zeichen in seinen Maisfeldern, mysteriöse Lichter am Himmel werden auf der ganzen Welt gesichtet. Steht der Erde eine Alien-Invasion bevor?

Unser Film-Check zu Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit:

Signs ist der perfekte Disclosure Day-Ersatz bei Disney+

Signs, einer der bekanntesten Filme von Twist-König M. Night Shyamalan (The Sixth Sense), hat für Disclosure Day-Fans eine ganz Reihe von Gemeinsamkeiten zu bieten. Auch hier bleibt die Wahrheit lange im Verborgenen, schwelt die Mystery-Spannung, die sich schließlich mit einem Knall entlädt. Und auch hier dreht sich der Plot im Kern um eine Frage der Wahrheit – Hess hat seinen Glauben verloren, und auch ihn wird eine Enthüllung zum Umdenken bewegen.

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Wer nach Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit noch mehr Lust auf Alien-Mystery hat, kann Signs aktuell bei Disney+ streamen. Alle ohne entsprechendes Abo finden ihn zum Kaufen oder Leihen auf Amazon oder Apple TV.