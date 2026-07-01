Perfekter One Piece-Ersatz von Netflix geht schon in 2 Wochen weiter: Action-Abenteuer mit fesselnder Schatzjagd

Neben One Piece hat Netflix noch eine weitere Anime-Verfilmung mit wahnsinniger Schatzjagd im Angebot. Diesen Monat startet bereits Teil 3 des Action-Abenteuers.

Die Live-Action-Serie One Piece lässt Fans noch eine ganze Weile auf Staffel 3 warten. Doch Netflix hat bereits passenden Ersatz im Streaming-Angebot: Die wahnsinnige Live-Action-Adaption der Manga- und Anime-Serie Golden Kamuy geht diesen Juli bereits in die 3. Runde.

One Piece-Ersatz bei Netflix: Golden Kamuy geht mit Teil 3 im Juli weiter

Golden Kamuy basiert auf dem gleichnamigen Manga Satoru Noda und handelt von einer abenteuerlichen Schatzjagd im Japan des frühen 20. Jahrhunderts. Zahlreiche Fraktionen haben es auf den legendären Goldschatz, der dem indigenen Volk der Ainu gestohlen wurde, abgesehen. Mittendrin befinden sich der ehemalige Soldat Sugimoto (Kento Yamazaki) und das Ainu-Mädchen Asirpa (Anna Yamada), die an der Seite ihrer Verbündeten erstmal fleißig Menschenhäute jagen. Denn die Karte, die zum Gold führt, wurde auf die Körper 24 entflohener Krimineller, Psychopathen und Serienkiller tätowiert!

Die Live-Action-Adaption begann 2024 mit dem Spielfilm Golden Kamuy und wurde kurz darauf mit Golden Kamuy: The Hunt of Prisoners in Hokkaido in Serienform fortgesetzt. Am 13. Juli 2026 erscheint bei Netflix nun die Filmfortsetzung Golden Kamuy 3: The Abashiri Prison Raid.

Hier könnt ihr den Trailer zu Golden Kamuy 3 schauen:

Golden Kamuy: Assault on Abashiri Prison - Trailer (English Subs) HD

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Golden Kamuy ist ein wilder Mix unterschiedlicher Genres und Tonarten, die von Action-Abenteuer über schrille Comedy bis hin zum Kriegsdrama reichen. Intrigen aus den Nachwehen des russisch-japanischen Krieges und Einblicke in die Kultur der Ureinwohner Hokkaidos erwarten euch ebenso wie durchgeknallte Figuren, krachende Action und emotional erschütternde Momente.

In Golden Kamuy 3 zieht es nun zahlreiche Charaktere zum legendären Hochsicherheitsgefängnis Abashiri, wo jenes Mastermind einsitzt, das die Tattoo-Schatzkarte erstellt hat: Noppera-Bo. Dabei kommt es nicht nur zu einer massiven Schlacht, sondern auch zu dramatischen Enthüllungen über den Ursprung des Golds und das Schicksal von Asirpas Vater.

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Nach mittlerweile zwei Filmen und einer Serie hat Golden Kamuy gerade erst rund die Hälfte der Manga-Vorlage adaptiert. Es gibt also noch genug Stoff für weitere Netflix-Fortsetzungen. Darüber hinaus könnt ihr bei Crunchyroll auch den Anime streamen, der sich bereits in den finalen Zügen der Story befindet und kommenden Winter abgeschlossen wird.

Podcast: Die 15 besten Serien im Juli bei Netflix & Co.

Ihr sucht noch Serientipps für den nächsten Binge? Die spannendsten Serien im Juli, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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