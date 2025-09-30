Perfekter Reacher-Ersatz kommt in 3 Tagen zu Amazon: Alan Ritchson betritt damit eine völlig neue Action-Stufe

In 3 Tagen ist Alan Ritchsons neuer Blockbuster The Man with the Bag auf Amazon Prime zu sehen. Dank seines Co-Stars gehört der Schauspieler jetzt zum Action-Adel.

Wer mit Arnold Schwarzenegger vor der Kamera stand, darf auf einen Platz in den Chroniken der Action-Historie hoffen. So sieht es zumindest für Reacher-Star Alan Ritchson aus: In wenigen Tagen erscheint The Man with the Bag, wo er gemeinsam mit der Muskel-Ikone Weihnachten retten soll.

Arnold Schwarzenegger und Reacher-Star Alan Ritchson jagen einen Dieb

In The Man with the Bag ist eine Katastrophe eingetreten: Der Geschenkesack des Weihnachtsmannes (Schwarzenegger) wurde gestohlen. Der requiriert für die Suche auch gleich die Hilfe eines Fachmannes – nämlich die des Langfingers Vance (Ritchson).

Weitere Details zur genauen Handlung des Films sind bisher nicht bekannt. Auch einen Trailer gibt es noch nicht. Schwarzenegger und Ritchson zeigten sich jedoch schon Seite an Seite bei den Dreharbeiten, allem Anschein nach in guter Stimmung.

Schwarzenegger nannte Regisseur Adam Shankman (Der Babynator) bei dieser Gelegenheit "einen der lustigsten Regisseure, mit denen ich je gedreht habe", Ritchson bezeichnete den Film als " künftigen Klassiker".

Wann kommt The Man with the Bag zu Amazon Prime Video?

The Man with the Bag erscheint am 3. Oktober 2025 bei Amazon Prime Video. Neben Schwarzenegger und Ritchson sind unter anderem Awkwafina (Crazy Rich) und Ken Jeong (Hangover) vor der Kamera zu sehen.

Podcast: Warum Serien wie Reacher und The Night Agent gerade trenden

Bei Netflix feiert The Night Agent Erfolge, Amazon Prime begeistert mit Reacher, während auf Disney+ die Serie Tracker unterwegs ist. Doch warum stehen die sogenannten “Dad-Serien” gerade so hoch im Kurs?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir schauen uns das Phänomen der Agenten, Ex-Militärs und anderen fähigen Einzelkämpfer im Podcast genauer an und erforschen den Reiz, den diese Action-Thriller in der heutigen Zeit mitbringen.