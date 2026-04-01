Perfekter Super Mario-Ersatz auf Netflix: 4 Stunden Fantasy-Abenteuer mit einem einzigartigen Helden

Alle Animationsfans, denen Der Super Mario Galaxy Film gefallen hat, finden bei Netflix Nachschub: mit einem Fantasy-Abenteuer voller Action und Humor. Und Kampfsport.

Fantasy-Abenteuer für Super Mario-Fans: Darum geht's in der Kung Fu Panda-Reihe

Der Super Mario Galaxy Film ist jetzt in den Kinos und begeistert viele Fans . Wer nicht noch ein zweites Mal ins Kino will und stattdessen unterhaltsamen Ersatz fürs Wohnzimmer sucht, sollte sich bei Netflix bedienen: Dort gibt es die ersten drei Teile der Kung Fu Panda -Reihe zu streamen –die mit einem der herzlichsten animierten Helden bestechen.

Kung Fu Panda hat mittlerweile ganze vier Teile, drei davon sind aktuell auf Netflix verfügbar. Alle drehen sich um den gemütlichen und etwas tollpatschigen Panda Po (deutscher Sprecher: Hape Kerkeling), der unverhofft zum Anwärter auf den Posten des Drachenkriegers auserkoren wird – ein mythischer Kämpfer, der das sagenumwobene Tal des Friedens beschützen muss.

Schaut hier den Trailer zu Kung Fu Panda:

Kung Fu Panda - Trailer (Deutsch)

Aber bis Po es tatsächlich zum Drachenkrieger bringt, ist es ein langer Weg: Teil 1 erzählt den Weg seiner Ausbildung vom ahnungslosen Tagträumer zum Kämpfer, der für sich und seine Umwelt Verantwortung übernimmt. Doch mit dem Abschluss seines Trainings hören die Herausforderungen nicht auf: In Kung Fu Panda 2 und Kung Fu Panda 3 muss sich der Kampfsportbär neuen Feinden stellen: dem fiesen Pfau Lord Shen (Hans-Jürgen Dittberner) und dem Geisterkrieger Kai (Bert Franzke).

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Dabei erhält Po nicht nur Unterstützung durch seinen strengen Meister Shifu (Gottfried John/Reinhard Kuhnert), sondern auch durch die Furiosen Fünf – eine Truppe von tierischen Elite-Krieger:innen, zu denen unter anderem Tigress (Bettina Zimmermann) und Monkey (Stefan Gossler) gehören.

Super Mario-Ersatz auf Netflix: Po ist nicht nur für Kinder ein toller Held

Po ist ein einzigartiger Held. Nicht nur, weil es sich um einen Bären mit Kampfsporttalent handelt. Vielmehr erzählt die Reihe an seinem Beispiel eine Geschichte von wichtigen Themen: Verantwortung, Mut, Familie und die Kraft, eine schmerzende Vergangenheit hinter sich lassen zu können.

Die Kung Fu Panda-Reihe hat seit dem Kinostart des Erstlings 2008 laut Slashfilm über zwei Milliarden US-Dollar weltweit eingespielt. 2024 erschien Kung Fu Panda 4, den ihr aktuell nur bei Joyn im Streaming-Abo schauen könnt.

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