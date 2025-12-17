Perfekter TV-Tipp nach Feiertagsstress: Dieser Sci-Fi-Blockbuster liefert absolut grandiose Unterhaltung

Mit der Planet der Affen-Reihe der 2010er gelang eine überaus starke Neuinterpretation des Sci-Fi-Klassikers. Heute Nacht läuft der visuell herausragende und actionreiche zweite Teil im TV.

Remakes oder Reboots bekannter Filmklassiker sind immer so eine Sache, denn die Gefahr des kreativen Scheiterns ist für gewöhnlich sehr hoch. Es kann natürlich auch funktionieren: Eines der positivsten Beispiele der letzten 15 Jahre ist die Planet der Affen-Neuauflage, die mittlerweile auf eine vierteilige Reihe angewachsen ist.

Heute läuft der zweite Teil, Planet der Affen: Revolution, um 0:30 Uhr in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember 2025 bei Sat.1. Einen Tag später strahlt der Sender um 2:50 Uhr die Wiederholung aus. Alternativ könnt ihr den Film in den jeweiligen Streaming-Flatrates von Disney+ und WOW anschauen oder bei diversen anderen Anbietern kaufen bzw. leihen.

Atemberaubende Sci-Fi-Action im TV – mit Planet der Affen: Revolution und dem Krieg zwischen Menschen und Primaten

Revolution spielt zehn Jahre nach Planet der Affen: Prevolution. Der im Vorgänger ausgebrochene Virus hat sich mittlerweile weltweit verbreitet und den Großteil der Menschen getötet. In San Francisco haben sich ein paar wenige Überlebende unter dem Kommando des hasserfüllten Dreyfus (Gary Oldman) zusammengefunden und eine kleine Kolonie aufgebaut. Diese benötigt für ihren Erhalt dringend Energie und will deshalb ein Wasserkraftwerk im nahe gelegenen Wald anzapfen.

Die Anlage liegt allerdings direkt im Gebiet der vom Schimpansen Caesar (Andy Serkis) angeführten Affen. Es dauert nicht lange, bis es zur ersten Konfrontation beider Spezies kommt, in der Caesar und der gutmütige Mensch Malcolm (Jason Clarke) noch friedlich vermitteln wollen. Doch können auch sie nicht verhindern, dass die Situation eskaliert und beide Seiten sich schließlich in einer bitteren Schlacht gegenüberstehen. Wer wird am Ende die Oberhand behalten?

Planet der Affen: Revolution beeindruckt mit grandiosen Effekten und atmosphärischer Spannung

Schon der Vorgänger Planet der Affen: Prevolution war ein überragend inszenierter Sci-Fi-Blockbuster, der einen plausibel und dicht erzählten Start der Reboot-Reihe markierte. In Revolution übernahm Matt Reeves (The Batman) die Regiezügel von Rupert Wyatt und führte die Geschichte in noch spektakulärere Action-Gefilde.

Wenn Menschen auf Affen im entscheidenden Gefecht aufeinandertreffen, lässt es der Film ordentlich krachen und bietet dabei imposante Bilder. Das funktioniert vor allem deshalb so gut, weil Reeves zuvor geduldig emotionalen Brennstoff für sein explosives Finale verteilt. Hier fiebert und fühlt man mit, bis man letztendlich ins Staunen übergeht.

Der Trumpf von Revolution ist und bleibt aber der technische Aspekt. Die per Motion Capture-Verfahren dargestellten Affen sehen wirklich bahnbrechend überzeugend aus und verleihen dem Sci-Fi-Actioner eine eindringliche Wahrhaftigkeit. Nicht umsonst gab es für die visuellen Effekte im Jahr 2015 eine Oscar-Nominierung.