Perfekter TV-Tipp zu Halloween: So viel Spaß bringt euch heute kein anderer Horrorfilm

Unterhaltsamer wird es heute sicher nicht im TV. Hier empfehlen wir den vielleicht besten, sicher aber witzigsten Zombiefilm überhaupt. Perfekt für Halloween.

Es gibt mit Sicherheit gruseligere Filme, die ihr euch heute an Halloween zu Gemüte führen könnt. Wahrscheinlich auch deutlich blutigere. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aber keine unterhaltsamere Horrorkomödie als diese hier: Shaun of the Dead zieht sämtliche Register, da bleibt kein Auge trocken.

Ihr könnt euch den Zombie-Spaß am heutigen Freitag, den 31. Oktober 2025 ab 22:35 Uhr auf RTL Zwei anschauen. Er dauert dort mit Werbung bis um 0:35 Uhr. Eine Wiederholung gibt's ab 1:05 Uhr am frühen Sonntagmorgen und selbstverständlich kann der Streifen auch online gestreamt werden, zum Beispiel bei Amazon.

Heute im TV: Darum geht's in Shaun of the Dead

Die Story ist eigentlich recht simpel: Großbritannien wird von einer Zombie-Seuche überrannt. Nur merkt man das vielleicht gar nicht so schnell, wenn man sowieso immer nur auf der Couch sitzt, kifft und zockt. Außerdem wirken viele Menschen auch ganz ohne Virus oft schon sehr Zombie-mäßig.

Wie dem auch sei: Die beiden Freunde Shaun (Simon Pegg) und Ed (Nick Frost) müssen sich irgendwann eingestehen, dass da draußen wirklich irgendwas nicht stimmt. Gemeinsam machen sie sich auf, um nicht nur Shauns Mutter, sondern auch seine Freundin Liz (Kate Ashfield) zu retten. Das gemeinsame Ziel ist natürlich – wie könnte es anders sein – der heißgeliebte Lieblings-Pub.

Shaun of the Dead macht einfach Spaß, egal, wie oft ihr ihn schon gesehen habt

Shaun of the Dead ist der erste Teil der Cornetto-Trilogie von Edgar Wright und heißt natürlich nicht zufällig fast so wie die Mutter aller Zombiefilme, Zombie - Dawn of the Dead von George A. Romero. Hier wird die ganze Zeit mit Anspielungen, Meta-Scherzen und Hommagen um sich geworfen, dass es eine wahre Freude ist. Wir haben es hier mit der wohl gelungensten Genre-Parodie überhaupt zu tun.

Dabei kommt aber auch der geneigte Film-Connaisseur nicht zu kurz. Edgar Wright hat schon in seinem frühen Werk verstanden, was mit einem guten Schnitt, Plansequenzen und schlichter Handwerkskunst erreicht werden kann. Dass in Shaun of the Dead dann selbst in den kleinsten Nebenrollen auch noch Schauspieler:innen wie Bill Nighy auftauchen, setzt dem Ganzen die Krone auf.

Wie Squid Game als Film: Neuer Trailer zu Sci-Fi-Action verspricht Blockbuster

Als nächstes startet übrigens The Running Man von Edgar Wright im Kino. Der Mann ist seit Shaun of the Dead gut rumgekommen und hat nach seinen Marvel-Ausflügen nun eine Neuverfilmung des Stephen King-Romans unternommen, die laut dem Autor sogar das Zeug haben soll, "das Stirb langsam unserer Zeit" zu werden.