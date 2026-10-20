Nach 15 Jahren passiert es tatsächlich: Peter Jackson feiert Meilenstein, um eine der größten Abenteuerreihen zurück ins Kino zu bringen

Zurzeit ist Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson als Produzent in die neuen Filme aus dem Fantasy-Franchise involviert. Hier erfahrt ihr, was seine nächste große Regiearbeit für eine andere Reihe wird.

Bei Fantasy-Fans und Kino-Liebhaber:innen generell wird Peter Jackson auf ewig als Regisseur der meisterhaften Der Herr Ringe-Trilogie in Erinnerung bleiben. Nach seinen umstritteneren Der Hobbit-Verfilmungen betreut der Neuseeländer aktuell die nächsten beiden Realfilme The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum und The Lord of the Rings: Shadow of the Past.

Bei einem aktuellen Auftritt hat Jackson nicht nur über den Stand der neuen Der Herr der Ringe-Filme, sondern auch über seine nächste große Regiearbeit hinter der Kamera gesprochen.

Peter Jackson hat das Drehbuch für Tim und Struppi-Fortsetzung fertig

Bereits im Mai 2026 berichteten wir darüber, dass Jackson eine Fortsetzung zu Die Abenteuer von Tim und Struppi – Das Geheimnis der Einhorn von 2011 inszenieren wird. Während Blockbuster-Gott Steven Spielberg für den Vorgänger verantwortlich war, führt Jackson bei Teil 2 selbst Regie. Während er im Mai beim Filmfestival in Cannes darüber sprach, gerade noch am Drehbuch zu arbeiten, enthüllte er laut ScreenRant beim aktuell stattfindenden Sitges Filmfestival einen neuen Meilenstein:

Wir haben Shadow of the Past, das sich derzeit in der Drehbuchphase befindet. Die Dreharbeiten zu The Hunt for Gollum sind so gut wie abgeschlossen; ich glaube, es stehen noch etwa zwei Drehwochen aus. Außerdem haben wir bereits das Drehbuch für Tintin 2 – den zweiten Tim-und-Struppi-Film – verfasst. Das wird der nächste Film sein, den ich mache.

Das Drehbuch zu Tim und Struppi 2 ist laut Jackson also fertiggestellt, womit die Produktion des Abenteuer-Blockbusters langsam in die heiße Phase übergehen kann. Die Abenteuer des jungen Reporters Tim und Hund Struppi stammen von dem belgischen Comiczeichner Hergé, der diese ab 1929 entwarf.

Spielbergs Film von 2011 kombinierte drei Geschichten aus der Vorlage zu einem computeranimierten Abenteuer, das damals auch in 3D auf der großen Leinwand lief. In einer Streaming-Flatrate ist Die Abenteuer von Tim und Struppi – Das Geheimnis der Einhorn derzeit nirgends verfügbar, aber ihr könnt den Blockbuster bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime und Apple TV leihen oder kaufen.

Wann startet das neue Tim und Struppi-Abenteuer in den deutschen Kinos?

Da die Tim und Struppi-Fortsetzung noch gar nicht von einem großen Studio offiziell in Entwicklung gegeben wurde, wird der mögliche Kinostart noch länger auf sich warten lassen. Falls Teil 2 in Produktion geht, rechnen wir aufgrund der aufwendigen Entwicklung nicht vor 2029 mit einem Start.

Der Herr der Ringe-Fans dagegen können sich längst den 16. Dezember 2027 rot im Kalender anstreichen. Dann startet der nächste Teil aus der Fantasy-Reihe, der von Gollum-Darsteller Andy Serkis inszeniert wird, in den deutschen Kinos.