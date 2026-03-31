Pflicht im TV an Ostersonntag: 3 Stunden langes Epos, das einen mit seinen Bildern erschlägt

Das mehrfach oscarprämierte Historienepos beeindruckt auch heute noch mit seinen imposanten Bildern und der fesselnden Geschichte. Die Inszenierung stammt von Meisterregisseur Stanley Kubrick.

Mit Spartacus läuft heute einer der größten Monumentalfilme der Kinogeschichte im Fernsehen. Das Historienepos von 1960 mit Kirk Douglas gehört zu den Klassikern, die man mindestens einmal gesehen haben sollte. Für die Inszenierung der gewaltigen Bilder und beeindruckenden Schlachtszenen ist Regielegende Stanley Kubrick verantwortlich, der sich später von dem Film distanzierte.

Am Ostersonntag, den 5. April 2026, zeigt Arte um 20:15 Uhr das große, dreistündige Historienepos ohne Werbeunterbrechung. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch alternativ findet ihr Spartacus auch im Stream.

Spartacus im TV: Großer Historienepos vom Meisterregisseur

Der in der Sklaverei aufgewachsene Spartacus (Douglas) wird an den Gladiatorentrainer Batiatus (Peter Ustinov) verkauft. Wochenlang bereitet er diesen auf die tödlichen Kämpfe in der Arena vor, doch als seine große Liebe Varinia an Marcus Crassus verkauft werden soll, wendet sich Spartacus gegen seinen Besitzer.

Er führt seine Leidensgenossen in die Rebellion und zieht mit ihnen von Stadt zu Stadt, wo sich immer mehr Sklaven der Truppe anschließen. Mit ihrer wachsenden Zahl werden sie zur Bedrohung für das Römische Reich.

Mit seinem Aufstand im Jahre 71 vor Christus ging der legendäre Sklave Spartacus in die Geschichtsbücher ein. Kubrick inszeniert den Historienepos als großes Drama über Freiheit, Macht und Widerstand. In über drei Stunden entfaltet sich das Werk mit aufwendig inszenierten Massenszenen, die bis heute beeindrucken.

Kubrick distanzierte sich vom Meisterwerk Spartacus

Spartacus wurde für sechs Oscars nominiert und gewann davon vier. Noch heute gilt er als einer der besten Historienfilme aller Zeiten. Dennoch distanzierte sich Regisseur Kubrick von dem Werk. Der damals 30-Jährige hatte noch nicht seinen späteren Stellenwert in Hollywood, wenngleich er schon vier Langspielfilme gedreht hatte.

Darunter auch Wege zum Ruhm, ebenfalls mit Kirk Douglas. Der Schauspieler, der bei Spartacus auch als ausführender Produzent tätig gewesen war, holte Kubrick ans Set und ersetzte damit Anthony Mann.

Zu ständigen Reibereien am Set kam es dann aber zwischen Kubrick und Drehbuchautor Dalton Trumbo, wie Collider erklärt. Der wurde von Hollywood jahrelang auf die sogenannte Schwarze Liste gesetzt, was einem Arbeitsverbot gleichkam, da ihm Verbindungen zur Kommunistischen Partei nachgesagt wurden. Wer mehr über das spannende Thema erfahren möchte, sollte sich unbedingt das Biopic Trumbo ansehen.

Dennoch wollte Douglas unbedingt mit Trumbo zusammenarbeiten, um ein politisches Statement zu setzen. Was auch gelang, da Spartacus Präsident John F. Kennedy dazu bewog, sich gegen die Schwarze Liste auszusprechen. Das führte aber dazu, dass Trumbo mehr Macht über kreative Entscheidungen hatte als Kubrick.

Auch der finale Schnitt wurde dem Regisseur verwehrt. Kubrick zog daraus seine Konsequenz und arbeitete nie wieder an einem Film, bei dem er nicht die volle kreative Kontrolle hatte.

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Trotz Differenzen hat es dem Film nicht geschadet. Spartacus gilt noch immer als episches Meisterwerk mit beeindruckenden Bildern, über 10.000 Stast:innen, einem fesselnden Drehbuch und einem starken Cast.