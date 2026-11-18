Die vier Minuten längere Fassung eines Ausnahme-Blockbusters von 2019 streamt seit kurzem bei Disney+ und steht jetzt weltweit in vielen Ländern an der Spitze. Moviepilot hat mehr Details zu dem Spektakel für euch.

In wenigen Wochen ist es so weit und der größte Marvel-Blockbuster seit Jahren startet im Kino. Avengers 5: Doomsday soll das Marvel Cinematic Universe (MCU) mit so vielen Charakteren wie noch nie in einem Film in neue Höhen führen, nachdem dieses Jahr schon Spider-Man: Brand New Day für überwältigende Box-Office-Zahlen gesorgt hat.

Damit Superhelden-Fans bestens auf Doomsday eingestimmt werden, wurde Avengers 4: Endgame vor wenigen Monaten auch nochmal in einer neuen, längeren Version ins Kino zurückgebracht. Diese Fassung namens Avengers: Endgame Extended streamt seit dem 13. November nun auch bei Disney+ im Abo. Wenig überraschend steht der Blockbuster laut FlixPatrol gerade in 73 Ländern an der Spitze der Charts.

Platz 1 bei Disney+: Längere Avengers 4-Version schlägt Brücke zu Doomsday

An der grundlegenden Story des vierten Avengers-Teils ändert sich in der verlängerten Version nichts. Das Team rund um Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Black Widow (Scarlett Johansson) & Co. muss alle Kräfte aufbringen, um das verheerende Fingerschnipsen von Thanos (Josh Brolin) am Ende von Avengers 3: Infinity War rückgängig zu machen. Nachdem dadurch die Hälfte der Menschheit ausradiert wurde, bleibt den Held:innen nur eine gewagte Zeitreise, um die Ereignisse umzukehren.

Hier könnt ihr noch den Trailer zur längeren Avengers 4-Version schauen:

Avengers: Endgame Extended - Trailer (Deutsch) HD

Die neuen Szenen in Avengers: Endgame Extended wurden in Form von Post-Credit-Szenen ans Ende des Films verfrachtet. An dieser Stelle verraten wir euch keine Details dazu, falls ihr die längere Version selbst noch spoilerfrei schauen wollt.

Der Re-Release des Marvel-Blockbusters hat sich jedenfalls auch finanziell gelohnt. Während in der jüngeren Kinogeschichte immer wieder ein Kampf zwischen Avengers 4 und James Camerons Avatar - Aufbruch nach Pandora darum entbrannt ist, wer von beiden der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, hat Avengers: Endgame Extended das Duell erneut für sich entschieden.

Mit einem globalen Einspielergebnis von insgesamt 2,942 Milliarden US-Dollar, das die Wiederaufführung im Kino miteinbezieht, ist Avengers 4 nun wieder auf Platz 1 der erfolgreichsten Filme überhaupt.

Wann startet Avengers 5 im Kino?

Wenn ihr euch nach Avengers 4: Endgame Extended schon perfekt auf Doomsday vorbereitet fühlt und den nächsten großen Marvel-Blockbuster kaum noch erwarten könnt, müsst ihr euch nur noch ein paar Wochen gedulden. Avengers 5 läuft ab dem 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos. Darin erwartet Fans neben einem gewaltigen Auflaufen verschiedenster Figuren aus dem Multiversum der erste große Auftritt von Robert Downey Jr. als Bösewicht Doctor Doom.