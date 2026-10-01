Platz 1 in 81 Ländern: Neue Streaming-Sensation stellt gewaltigen Rekord auf

Auf Apple TV wird die Spitze der Film-Charts bereits seit Wochen von einem Film dominiert. Bei Moviepilot erfahrt ihr, welchen neuen Rekord der Streifen jetzt auf der Plattform aufgestellt hat.

Nur die wenigsten dürften zu Beginn des Jahres die neue Kalter-Krieg-Komödie Mayday auf dem Plan gehabt haben, obwohl sie in den Hauptrollen mit niemand Geringerem als Ryan Reynolds und Kenneth Branagh besetzt ist. Apple hat jedoch erst kurz vor dem Streaming-Release am 4. September auf der eigenen Plattform angefangen, den Film vor anderen Eigenproduktionen zu bewerben. Für Apple TV-Nutzer:innen ging das Konzept alle mal auf, denn der Film ist auf der Plattform eingeschlagen wie eine Bombe.

Apple TV-Produktion Mayday stellt neuen Rekord für die Plattform auf

In Mayday geht es um einen US-amerikanischen Kampfpiloten der Navy (Ryan Reynolds), der in einem Einsatz über der Sowjetunion der 1980er Jahre abstürzt und dort von dem größten russischen Amerika-Fan (Kenneth Branagh) in seinem Zuhause versteckt wird. Gemeinsam versuchen sie nun, die amerikanische Botschaft zu erreichen und der Sowjetunion zu entkommen.

Wie Collider berichtet, ist der Film mittlerweile der meistgestreamte Film in der Geschichte von Apple TV. Allein in der ersten Woche wurde er knapp 9 Millionen Mal gesehen. Er stürmte auch sofort in über 100 Ländern die Spitze der Charts und kann sich laut FlixPatrol auch jetzt noch in 81 Ländern als die Nummer 1 behaupten. Der Film wurde von dem Regieduo John Francis Daley und Jonathan Goldstein inszeniert, die auch für Game Night und Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben verantwortlich waren.

Was könnte die nächste Nummer 1 auf Apple TV werden?

Nächste Woche startet am 9. Oktober mit Matchbox: Der Film die neue Spielzeugverfilmung, basierend auf den beliebten Mini-Autos mit John Cena in der Hauptrolle. Der Film wird an seinem Start Mayday ganz bestimmt von seinem Charts-Thron stürzen, doch ob er seinen Rekord brechen kann, wird sich erst zeigen.