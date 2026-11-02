Sofort Platz 1 bei Netflix: Deutscher Film wird richtig schlecht bewertet und steht trotzdem an der Spitze

Ein kontroverses Geschenk auf einem Kindergeburtstag löst in diesem neuen Netflix-Hit viel Chaos aus. Moviepilot erklärt euch Details zu dem aktuellen Platz 1 in den Charts, der nicht gerade gut wegkommt.

Wer von deutschen Komödien wie Der Vorname, Das perfekte Geheimnis oder Extrawurst nicht genug bekommt, hat bestimmt schon einen Blick auf die neue Netflix-Produktion Das Geschenk geworfen. So lässt sich zumindest die Popularität des Films erklären, der in den deutschen Film-Charts des Streamers gerade auf Platz 1 thront. Wirklich gut kommt der Streifen aber nicht an.

Neu auf Platz 1 bei Netflix: Darum geht es in Das Geschenk

Im Film von Regisseurin Vanessa Jopp (Gut gegen Nordwind) will die alleinerziehende Mutter Marlene (Jeanne Goursaud) in der Landhausvilla ihres wohlhabenden Bruders Timo (Edin Hasanovic) den perfekten Kindergeburtstag für Sohn Theo (Levin Wopp) veranstalten. Als der Junge von seinem Onkel jedoch ein Geschenk bekommt, das lautstarke Diskussionen auslöst, und sich auch noch der sture Vater Hans (Heiner Lauterbach) in sämtliche Angelegenheiten einmischt, eskaliert die Party in ein immer größeres Chaos.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 2. November 2026):

Bei der Moviepilot-Community kommt Das Geschenk nach bisher nur 14 Bewertungen auf einen negativen Schnitt von 4 von 10 Punkten. In einem aktuellen Kommentar schreibt Trinity1980:

Wir fanden den Film so langweilig, dass wir ihn nicht fertig angeschaut haben. Gelacht haben wir auch ein Mal, aber nicht über den Film sondern über einen Witz meines Mannes.

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Ähnlich negativ fällt die Kritik auf dem deutschen Branchenportal Quotenmeter.de aus, wo unter anderem steht:

[...] Der Filmtitel Das Geschenk ist natürlich völlig generisch und hat mit dieser halbwegs lustigen Komödie wenig zu tun. Im Mittelpunkt steht ein Geburtstag mit zeitweise seltsamen Erwachsenen und lautstarken Kindern, die von ihren Helikopter-Eltern noch nie in die Schranken gewiesen wurden.

Das wäre vielleicht in einem Berlin vor knapp zehn Jahren noch überraschend gewesen, aber im Jahr 2026 wirken die Scherze schon altbacken und durch andere Filme und Serien längst durchgenudelt. [...] Das ist ein netter Film für einen verregneten Samstagnachmittag, aber kein Spielfilm, für den eine Familie teure Kinotickets bezahlen würde.

Und falls ihr Netflix mit Werbung nutzt und euch fragt, welche Auswirkungen die Unterbrechungen haben, hört hier rein:

Podcast: Ruiniert Werbung unser Streaming?

Fast alle großen Streamer haben heute ein Werbe-Abonnement. Moviepilot hat die Angebote getestet. Wir erklären, wie sehr die Einblendungen stören.

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In dieser Folge von Streamgestöber stellen wir euch die Preisstruktur vor (und wie teuer Werbe-Abos im Vergleich zu früheren werbefreien Abos sind), wir erklären, warum die Streamer darauf setzen und wie störend die Unterbrechungen sind.