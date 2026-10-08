Platz 1 bei Netflix: Der neue Film einer der einflussreichsten Ikonen Hollywoods

Einer der fleißigsten und erfolgreichsten Filmemacher, den viele vielleicht gar nicht als solchen auf dem Schirm haben, hat seinen neusten Streich auf Netflix veröffentlicht. Erfahrt bei uns, welcher Titel aktuell dominiert.

"Es gibt niemanden wie ihn. Weder im Showgeschäft noch im Leben. Er ist ein echter Visionär. Ein Wegbereiter." So beschrieb TV-Göttin Oprah Winfrey den Schauspieler, Produzenten und Filmemacher Tyler Perry vor sechs Jahren im Time -Magazin. Der hat nämlich weitaus mehr erreicht, als mit seiner Comedy-Persona Madea einen Film nach dem anderen rauszuhauen. Perry ist eine der finanziell erfolgreichsten Personen im Geschäft und hat sogar ein nach ihm benanntes Filmstudio in Atlanta.



Mit Tyler Perry's Doing Life präsentiert der Überflieger seit dem 2. Oktober seine neue Regiearbeit auf Netflix. Die hat es jetzt sogar in Deutschland auf Platz 1 der Film-Charts des Streamers geschafft.

Tyler Perrys Beziehungsdrama Doing Life nimmt das Netflix-Publikum für sich ein

Doing Life erzählt von einer komplizierten Liebesbeziehung voller Hindernisse, die einen aufwühlenden Anfang hatte. Die alleinerziehende Mutter Anika (Naomi Baker) arbeitete als Wärterin in einem Gefängnis, in dem es eines Tages zu einem großen Aufstand kam, während sie noch schwanger war. Gerettet wurde sie während der gefährlichen Situation vom Häftling Carousel (Jay Reeves), mit dem sie danach Briefe austauschte. Aus der Haft entlassen könnten die beiden nun ein glückliches Leben miteinander beginnen – doch das Umfeld von Anika hat seine Zweifel an dem ehemaligen Häftling.

Hier der Netflix-Trailer zu Tyler Perry's Doing Life:

Erste Reviews auf Rotten Tomatoes sind gemischt bis positiv, wobei eine gewisse Vorhersehbarkeit und ein sich Stützen auf Tropen wiederholt als Mankos aufkommen. Unter den wohlwollenderen Stimmen heißt es etwa: "Manche Aspekte sind durchaus vorhersehbar. Doch insgesamt ist dies ein tief empfundener und [...] weitgehend zurückhaltender Film, der einen in seinen Bann zieht, wenn man sich darauf einlässt." Oder auch: "Tyler Perry liefert eine Romanze im Stil von Nicholas Sparks ab, die so aufrichtig und ehrlich wirkt, dass man leicht über ihre Schwächen hinwegsehen und sich einfach auf eine tief empfundene Geschichte über Erlösung einlassen kann."

So sehen die Film-Charts von Netflix aktuell aus (Stand 8. Oktober 2026):

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