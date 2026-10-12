Der neue Platz 1 bei Netflix hat eine Szene, die das Internet nicht fassen kann: "Habe laut gelacht"

Seit kurzem steht Ben Afflecks neuer Netflix-Film Animals an der Charts-Spitze. Es gibt darin aber eine Szene, über die sich das Netz nur lustig macht. Wir erklären euch die Hintergründe.

Wir hatten es schon mal vorhergesagt, jetzt ist es passiert. Ben Afflecks neuer Netflix-Thriller Animals hat über das vergangene Wochenende die Spitze der Film-Top-10 erobert. In dem Film, für den Affleck Regie und die Hauptrolle übernommen hat, gibt es gegen Ende aber eine Szene, die im Netz gerade für Aufruhr sorgt. Es ist nicht klar, ob sie mit KI generiert wurde, aber durchaus möglich.

Es folgen leichte Spoiler zu Animals.

Das Internet macht sich über eine Szene im neuen Netflix-Hit von Ben Affleck lustig

In Animals spielt Affleck den Bürgermeisterkandidaten Mark Kimball, dessen Sohn entführt wird. Mit seiner Ehefrau (Kerry Washington) bleiben ihm nur wenige Stunden Zeit, um das Lösegeld aufzutreiben. Die Summe hat Mark allerdings nicht mehr, da er den letzten Rest seines Vermögens zuvor in seine selbstfinanzierte politische Kampagne investiert hat. Daher greift er auf die fragwürdigen Dienste der mysteriösen Fixerin Dayle (Gillian Anderson) zurück, was düstere Konsequenzen mit sich bringt.



An dieser Stelle spoilern wir den Verlauf und das Ende von Afflecks Netflix-Thriller nicht ausführlich. Für den Kontext müsst ihr jedoch wissen, dass es im Finale von Animals zu einer Szene kommt, in der ein kleiner Junge von einem Abhang aus auf den Protagonisten zugerast kommt und von ihm im letzten Moment aufgefangen wird. Das Problem ist nur, dass diese Szene vor allem hinsichtlich der Bewegungen des Jungen wie aus einem alten Videospiel wirkt.

Auf X wurde die Passage aus Animals mehrfach aufgegriffen, um sich darüber zu lustig zu machen. In dem folgenden Post könnt ihr euch die betreffende Szene aus dem Netflix-Film selbst ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch auf Reddit tummeln sich zahlreiche User, die Animals bei Netflix gestreamt haben und sich vor allem über diese Szene lustig machen. Der Nutzer Michaewwwwl schreibt beispielsweise:

Aber mal ehrlich: Als das Kind vom Wagen katapultiert wurde – über den Kanal hinweg direkt in Afflecks Arme ... das war so daneben und so schlecht gemacht, dass es mich völlig aus dem Film gerissen hat. Wahnsinn, dass jemand, der früher schon großartige Action inszeniert hat, so etwas durchgehen lässt.

Der Nutzer Annual-Success-5696 schreibt dazu nur:

Ich habe laut gelacht und mir die Stelle mehr als einmal angeschaut

Ben Affleck hat über KI-Nutzung für Animals gesprochen

Viele sind sich sicher, dass für die lachhafte Animals-Sequenz KI verwendet wurde. Bestätigt ist diese Annahme nicht. Sie kommt aber nicht von irgendwoher, denn Affleck selbst hat offen darüber gesprochen, dass er für seinen neuen Netflix-Film auf künstliche Intelligenz gesetzt hat. Laut dem Hollywood Reporter sagte er auf dem diesjährigen Screentime-Event von Bloomberg:

Ich habe bei diesem Film für viele Dinge [KI] eingesetzt. Ich zögere ein wenig, genau zu benennen, worum es sich dabei handelt – oder überhaupt darüber zu sprechen –, denn in unserer Branche versuchen wir ja, die Illusion von Realität zu erzeugen, oder?

Es ist ein bisschen so, als würde man eine Zaubershow besuchen und der Zauberer käme auf die Bühne und sagte: 'Bevor ich anfange: Ich möchte, dass ihr wisst, dass hier noch ein Kaninchen versteckt ist. Und dieser Typ hier ist ein eingeschleuster Komplize.' Wisst ihr, dann ist der Zauber irgendwie dahin, oder? Aber ja, wir haben sie eingesetzt, und ich fand sogar, dass es ein gutes Beispiel [für den ethischen Einsatz von KI] war, weil es ein sehr menschlicher Film ist.

Afflecks proaktive KI-Initiative kommt nicht überraschend. Der Star ist einer der Gründer des Startups InterPositive, das sich auf die Entwicklung von KI zur Unterstützung von Filmschaffenden in der Industrie konzentriert. Dieses Jahr hat Netflix das Unternehmen für rund 600 Millionen US-Dollar gekauft und übernommen.