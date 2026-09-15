Die Sci-Fi-Serie des Breaking Bad-Machers ist einfach nicht aufzuhalten: Jetzt hat sie 6 Emmys gewonnen

Seit ihrem Start hat die Sci-Fi-Serie von Breaking Bad-Macher Vince Gilligan einen beispiellosen Siegeszug angetreten, der nun auch im Emmy-Regen mündete: Sechs der Serien-Oscars gingen an Pluribus.

Manche Menschen haben einfach den richtigen Riecher, und Vince Gilligan gehört dazu. Der Kopf hinter gefeierten Serien wie Breaking Bad und Better Call Saul feiert auch mit seiner neuen Serie Pluribus - Glück ist ansteckend riesige Erfolge: Nach einem Streaming-Rekord auf Apple TV+ gewann der Sci-Fi-Hit nun auch sechs Emmys.

Sci-Fi-Hit des Breaking Bad-Machers: Diese Emmys hat Pluribus nun gewonnen

Wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtet, war Apple TV der große Gewinner der vergangenen Emmys: Unfassbare 28 Preise gingen an den Netflix-Konkurrenten, ein Rekord von 14 davon an die Comedyserie Widow's Bay, sechs an Pluribus.

Diese Emmys hat Pluribus gewonnen:

Beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie für Rhea Seehorn

einer Dramaserie für Rhea Seehorn Beste Drehbuch einer Dramaserie für Vince Gilligan

für Vince Gilligan Beste Titelmusik für Dave Porter

für Dave Porter Bester Bildschnitt einer Dramaserie für Skip Macdonald

einer Dramaserie für Skip Macdonald Bestes Szenenbild für das Produktionsteam

für das Produktionsteam Bester Tonmix für das Tonteam der Serie

Die beiden letzten Kategorien wurden im Rahmen der sogenannten Creative Arts Emmys bereits am Wochenende vergeben, die anderen vier folgten bei den Primetime Emmys der vergangenen Nacht.

Pluribus dreht sich um Carol (Rhea Seehorn), die als scheinbar einzige eine Alien-Invasion unverändert überlebt. Der Rest der Menschheit existiert nun, bis auf wenige Ausnahmen, als eine Art fremde, aber unsäglich freundliche Schwarmintelligenz – jeder Wunsch Carols ist ihr Befehl, bis sie einen Weg gefunden hat, sie auch noch zu vereinnahmen. Carol, die bei der Invasion ihre Freundin Helen (Miriam Shor) verloren hat, versucht, die Außerirdischen wieder zu vertreiben.

Kommt Pluribus Staffel 2?

Wie Vince Gilligan bereits vor etwa drei Monaten verriet, macht die Arbeit an der Story von Staffel 2 große Fortschritte. Hinter den Kulissen des Emmy-Abends sprach er nun auch mit Deadline und enthüllte, dass die grundlegende Geschichte aller neuen Folgen bereits stehe und die Drehbücher der ersten beiden Episoden geschrieben seien.

Einen offiziellen Starttermin für Pluribus Staffel 2 gibt es noch nicht. Wir könnten uns ab Ende 2027 eine Veröffentlichung vorstellen.