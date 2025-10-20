Predator: Badlands – Gewinnt jetzt Tickets für das Special Screening mit Regisseur Dan Trachtenberg am 29. Oktober in Berlin

Nächste Woche startet eines der größten Sci-Fi Spektakel des Jahres in den deutschen Kinos. Hier erfahrt ihr, wie ihr Predator: Badlands vor Kinostart sehen und dem Regisseur eure Fragen stellen könnt.

Am 6. November startet Predator: Badlands offiziell in den deutschen Kinos – und ihr habt die einmalige Chance, den nächsten Standalone-Film des legendären Sci-Fi-Horror-Franchise schon eine Woche vor dem offiziellen Start bei einem exklusiven Fan Screening in Berlin zu erleben.

Gemeinsam mit FILMSTARTS verlosen wir 125x2 Plätze für das Special Screening am 29. Oktober. Als ganz besonderes Highlight wird Regisseur Dan Trachtenberg für ein Q&A persönlich anwesend sein!

Predator: Badlands – Epische Sci-Fi-Action mit Androiden und gewaltigen Monstern

In dem Science-Fiction-Film Predator: Badlands von Regisseur Dan Trachtenberg wird die Geschichte eines jungen Predators namens Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) erzählt, der von seinem eigenen Clan verstoßen wird. Da die anderen in ihm keinen starken, furchtlosen Krieger heranwachsen sehen, gilt er für die Gemeinschaft als wertlos und ihm wird keine glorreiche Zukunft bei der Jagd zugetraut. Fortan ist Dek gezwungen, auf einem abgelegenen Planeten alleine zu überleben.

Dort bleibt er jedoch nicht lange auf sich allein gestellt. Er trifft auf Thia (Elle Fanning) und findet in ihr eine unerwartete Verbündete. Gemeinsam gehen die beiden fortan auf die Jagd und müssen sich dabei nicht nur den heimischen Bedrohungen des Planeten, sondern auch einer scheinbar übermächtigen neuen Gefahr stellen.

Predator: Badlands ist nach dem Streaming-Erfolg von Prey der nächste eigenständige Film des Sci-Fi-Horror-Franchise. Erneut nimmt Dan Trachtenberg auf dem Regiestuhl Platz, um den außerirdischen Jäger auf die Jagd nach neuer Beute zu schicken.

Seid dabei: Jetzt an der Verlosung teilnehmen!

Um euch die Chance auf zwei der limitierten Plätze für das Special Screening von Predator: Badlands zu sichern, müsst ihr lediglich dieses Gewinnspielformular ausfüllen.

Macht mit, gewinnt mit etwas Glück 1x2 Tickets und schaut einen der meisterwarteten Sci-Fi-Filme des Jahres vor allen anderen – gemeinsam mit unseren Hosts Bea, Hardy und Sebastian. Solltet ihr gewinnen, bekommt ihr außerdem die einmalige Möglichkeit, eure brennendsten Fragen an den Regisseur vorab einzureichen. Wir freuen uns auf euch!

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen könnt ihr hier nachlesen.

Die Gewinner:innen werden von uns spätestens bis zum 24.10.2025 benachrichtigt und über die genauen Details der Veranstaltung informiert.