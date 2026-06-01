Pride Month 2026: Das passiert jetzt bei Moviepilot

CSD- und Pride-Veranstaltungen gibt es den ganzen Sommer über hier und da. Pride Month ist aber ganz speziell der Juni, weil man zu dieser Zeit an den historischen Stonewall-Aufstand in New York erinnert, bei dem queere Barbesucher:innen sich im Juni 1969 gegen repressive Polizeikontrollen zu Wehr setzten. Deshalb schauen auch wir zu dieser Zeit verstärkt auf Storys über Schwule, Lesben, Bisexuelle, Asexuelle, Intersexuelle, trans Personen, etc. und Geschichten jenseits der Heteronormativität.
Das ist in den letzten Jahren wieder besonders wichtig geworden. Hasskriminalität gegen Mitglieder der LGBTQ-Gemeinde befinden sich auf einem neuen Hoch, Regenbogenfahnen verschwinden von öffentlichen Orten, CSD-Veranstaltungen werden von rechten Gegenprotesten belästigt. All das zeigt: Die erkämpften Rechte der letzten Jahrzehnte sind alles andere als sicher und müssen fortwährend verteidigt werden – und faire Repräsentation in den Medien ist dabei unverzichtbar.
Laut dem jüngsten GLAAD-Bericht aus dem letzten Jahr wurde seit der letzten Erhebung zwar ein leichter Anstieg an queeren Personen im US-Fernsehen festgestellt, von denen aber viele durch Absetzungen und endenden Serien vom Bildschirm verschwinden. Im Vorwort heißt es außerdem: "Gebt nicht dem Druck nach, die Darstellung von LGBTQ zu reduzieren. Meinungsfreiheit umfasst auch die Freiheit des Erzählens, und dazu gehören Geschichten aus unserer Community."
Was ihr im Pride Month 2026 auf Moviepilot erwarten könnt
Wie schon im letzten Jahr findet ihr an dieser Stelle alle neuen Artikel zum Thema LGBTQ, die für den Regenbogenmonat Juni von der Redaktion geschrieben werden. Vom Meinungstext über Listen bis hin zum Streaming-Tipp kann alles dabei sein. Lasst euch überraschen und vor allem: Happy Pride allerseits!
Alle Moviepilot-Artikel zum Pride Month 2026:
- Proud: Bei HBO Max bringt euch dieses Serien-Highlight ins Schwitzen
- Absoluter Geheimtipp: Nach diesem berührenden Film braucht ihr eine lange Umarmung
- Atemberaubender Netflix-Trailer: Rückkehr einer androgynen Anime-Heldin nach fast 50 Jahren
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Queerer Kultfilm endlich im Stream: Patrick Swayze & Wesley Snipes brillieren als Dragqueens
- Der Papst des Trash: Regielegende John Waters ist grad 80 Jahre alt geworden
- Engel in Amerika: Schlichtweg eine der besten Miniserien aller Zeiten
- Heated Rivalry lässt mich kalt: Meine queere Serie des Jahres ist ein Horror-Drama
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Weder bei Netflix noch bei Amazon: Queeres Streaming-Highlight wurde viel zu früh abgesetzt
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Partys, Orgien und Adoptionsstress: Bei HBO Max bringt euch dieses queere Serien-Highlight ins Schwitzen
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Eine der besten Netflix-Serien aller Zeiten endet mit einem Film: Hier ist der erste Trailer zum Heartstopper-Streifen
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James Bond ist nichts dagegen: Daniel Craigs beste Rolle streamt jetzt in einem queeren Meisterwerk
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Vor 10 Jahren hat dieses Meisterwerk der Filmwelt die Sprache verschlagen: Jetzt streamt es bei HBO Max
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Einer der besten Filme des Jahres ist ein queeres Meisterwerk: Sandra Hüller in einer unfassbaren Rolle
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Kaum jemand kennt diesen Thriller: Der queere Mix aus heftigem Slasher und Bilderrausch ist eine absolute Entdeckung
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Bi-Erasure: Ich liebe Buffy aus ganzem Herzen, aber diesen Willow-Fehler werde ich nie verzeihen
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Die japanische Drag-Ikone Akihiro Miwa ist tot: Studio Ghibli-Fans kannten sie aus mehreren Rollen
Buntes aus den letzten Jahren:
- Podcast 2024: Alles queer auf Netflix? Wir machen den Realitätscheck
- Podcast 2025: Queere Freude bei Netflix, Disney+, Amazon und Co.
- Anime-Zensur in Deutschland: So wurden queere Charaktere in Sailor Moon vertuscht
- Queere Tropen: Wir erklären sie von Bury Your Gays bis Queerbaiting
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Queer in der Zombie-Apokalypse: 6 fantastische Serien-Tipps mit LGBTQ+ Fokus
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