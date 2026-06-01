Pride Month 2026: Das passiert jetzt bei Moviepilot

Juni heißt wie immer: Pride Month und auch bei Moviepilot rücken wir erneut queere Filme, Serien und Stars in den Fokus. Was euch in dieser bunten Zeit erwartet, erfahrt ihr hier.

CSD- und Pride-Veranstaltungen gibt es den ganzen Sommer über hier und da. Pride Month ist aber ganz speziell der Juni, weil man zu dieser Zeit an den historischen Stonewall-Aufstand in New York erinnert, bei dem queere Barbesucher:innen sich im Juni 1969 gegen repressive Polizeikontrollen zu Wehr setzten. Deshalb schauen auch wir zu dieser Zeit verstärkt auf Storys über Schwule, Lesben, Bisexuelle, Asexuelle, Intersexuelle, trans Personen, etc. und Geschichten jenseits der Heteronormativität.

Das ist in den letzten Jahren wieder besonders wichtig geworden. Hasskriminalität gegen Mitglieder der LGBTQ-Gemeinde befinden sich auf einem neuen Hoch, Regenbogenfahnen verschwinden von öffentlichen Orten, CSD-Veranstaltungen werden von rechten Gegenprotesten belästigt. All das zeigt: Die erkämpften Rechte der letzten Jahrzehnte sind alles andere als sicher und müssen fortwährend verteidigt werden – und faire Repräsentation in den Medien ist dabei unverzichtbar.

Laut dem jüngsten GLAAD-Bericht aus dem letzten Jahr wurde seit der letzten Erhebung zwar ein leichter Anstieg an queeren Personen im US-Fernsehen festgestellt, von denen aber viele durch Absetzungen und endenden Serien vom Bildschirm verschwinden. Im Vorwort heißt es außerdem: "Gebt nicht dem Druck nach, die Darstellung von LGBTQ zu reduzieren. Meinungsfreiheit umfasst auch die Freiheit des Erzählens, und dazu gehören Geschichten aus unserer Community."

Was ihr im Pride Month 2026 auf Moviepilot erwarten könnt

Wie schon im letzten Jahr findet ihr an dieser Stelle alle neuen Artikel zum Thema LGBTQ, die für den Regenbogenmonat Juni von der Redaktion geschrieben werden. Vom Meinungstext über Listen bis hin zum Streaming-Tipp kann alles dabei sein. Lasst euch überraschen und vor allem: Happy Pride allerseits!

Alle Moviepilot-Artikel zum Pride Month 2025:

Buntes aus den letzten Jahren:

Über den Pride Month-Button kommt ihr von der Startseite aus übrigens immer direkt zu unserem queeren Content.