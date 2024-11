Promi-Büßen-Star Thorsten Legat bereut seine TV-Karriere – die Gründe dürften viele überraschen

Thorsten Legat liebt das Reality-TV. Umso überraschender kommen diese Aussagen der TV-Persönlichkeit.

Thorsten Legat gilt schon fast als Koryphäe des Reality-TV. Kaum ein Promi hat an mehr TV-Shows teilgenommen, als der Ex-Profifußballer. Nach seiner Sportlerkarriere widmete sich Legat ganz und gar dem Fernsehen – mit Erfolg. Doch genau diesen Karriereweg scheint der 55-Jährige im Nachhinein zu hinterfragen.

Thorsten Legat ehrlich: Deshalb bereut er seine TV-Karriere

In einem RTL-Interview ließ Thorsten Legat seine Karriere einmal Revue passieren und kam zu einer Erkenntnis: Er hätte seine erste Anfrage damals nie annehmen sollen: "Ich hätte mich gefreut, wenn ich nie die Anfrage bekommen hätte. Das hat alles verändert. Bis heute." Doch warum denkt Thorsten Legat mittlerweile so negativ über seinen TV-Werdegang? Denn eigentlich ist der Sportler wie fürs Fernsehen gemacht. Egal, an welchem Format Legat teilnimmt, tritt er mit Ehrgeiz und Spaß auf. Tatsächlich hat seine Reue nicht mit ihm selbst zu tun, sondern mit seinen Söhnen.

Auch sein Sohn Nico fand den Weg 2023 ins Fernsehen, als er mit seiner damaligen Freundin Sarah bei Temptation Island zu sehen war. Doch der Legat-Spross glänzte in dem Fremdgeh-Format nicht gerade mit Charme. Er benahm sich extrem daneben und betrog seine Freundin vor laufender Kamera. Thorsten Legat und seine Frau Alexandra schämten sich für das Verhalten ihres Sohnes und standen als Eltern nicht hinter seinen Entscheidungen. Oft würde sich das Paar fragen, was es in der Erziehung falsch gemacht habe. "Wir haben unseren Kindern Werte gegeben, und dann kommt irgendwann mal der Moment, wo du denkst: Was stimmt da nicht?", reflektierte Legat. Auch seine Frau hätte sich für ihren Sohn einen normalen Beruf gewünscht. Die Öffentlichkeit reiche ihr bei Thorsten vollkommen.

Zu ihrem anderen Sohn Leon haben die Eltern wenig bis gar keinen Kontakt.

Thorsten Legat bleibt dem Reality-TV treu

Da das Kind jetzt sowieso schon in den Brunnen gefallen ist, macht es für Thorsten Legat jetzt auch keinen Sinn mehr, auf TV-Auftritte zu verzichten. So ist er aktuell in Staffel 3 von Das große Promi-Büßen auf Joyn und ProSieben zu sehen – und das sogar gemeinsam mit Sohn Nico. Für das Vater-Sohn-Duo ist es in diesem Jahr bereits das zweite Format. Anfang 2024 waren die beiden bei der Amazon Reality-Show The 50 dabei.