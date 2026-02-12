Promis unter Palmen 2026: Alle Infos zum Starttermin und den Kandidaten von Staffel 4 im Überblick

Die vierte Staffel von Promis unter Palmen steht bei Sat.1 und Joyn in den Startlöchern. Hier findet ihr alle Infos rund um den Cast und die Sendetermine im Überblick.

Promis unter Palmen feierte im vergangenen Jahr ein Show-Comeback auf Sat.1 und Joyn. Das Format wurde ursprünglich 2021 überraschend abgesetzt, nachdem nur zwei Folgen der zweiten Staffel ausgestrahlt wurden. Der Neustart war ein voller Erfolg, weshalb sofort weiter auf die Sendung gesetzt wurde. Jetzt kommt Staffel 4 und alle Infos bekommt ihr hier.

Promis unter Palmen Staffel 4: Diese Stars sind dabei

12 Prominente kämpfen bei Promis unter Palmen nicht nur um die goldene Kokosnuss, sondern auch um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Diese Stars treten an:

Dieser Promi hat Staffel 3 von Promis unter Palmen gewonnen

Dann startet Promis unter Palmen: Alle Sendetermine im Überblick

Nachdem der Start der vierten Staffel von Promis unter Palmen um eine Woche verschoben wurde, ist es jetzt endlich so weit: Am Montag, den 16. Februar, startet Staffel 4 von Promis unter Palmen um 20:15 Uhr auf Sat.1 und Joyn. Nach der Ausstrahlung ist die erste Folge kostenlos auf Joyn verfügbar. Ab Folge 2 können die Folgen bereits vor Ausstrahlung kostenlos ab 0 Uhr gestreamt werden. Mit Joyn PLUS+ kann die jeweilige Episode bereits eine Woche im Voraus geschaut werden.

Alle Sendetermine um Überblick:

Folge 1: Montag, 16. Februar 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 2: Montag, 23. Februar 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 3: Montag, 2. März 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 4: Montag, 9. März 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 5: Montag, 16. März 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 6: Montag, 23. März 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 7: Montag, 30. März 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 8: Montag, 6. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Das Konzept von Promis unter Palmen kurz erklärt

Die teilnehmenden Kandidaten und Kandidatinnen leben bei Promis unter Palmen gemeinsam in einer Villa. In den unterschiedlichsten Spielen müssen die Promis zusammenarbeiten, um für das gesamte Team den Jackpot zu füllen. Die Stars haben immer wieder die Möglichkeit, sich vor der Nominierung zu schützen. Nach und nach werden sie rausgewählt, bis einer oder eine gewinnt.