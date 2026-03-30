Promis unter Palmen-Finale 2026: Dieser Star gewinnt Staffel 4

Staffel 4 von Promis unter Palmen hat nach acht Folgen ein Ende gefunden. Welcher Star die Show gewonnen hat, könnt ihr hier nachlesen.

Bei Promis unter Palmen kämpfen die Realitystars nicht nur um die begehrte goldene Kokosnuss, sondern vor allem um einen prall gefüllten Geld-Jackpot. Diesen mussten die Promis jedoch erst einmal in schweißtreibenden Gruppenspielen gemeinsam erarbeiten. Während der Staffel lichtete sich das Feld immer mehr, da sich die Kandidat:innen gegenseitig aus der Show wählten, bis im großen Finale nur noch eine Person triumphieren kann. Nun ist die Entscheidung gefallen: Wer sich im harten Kampf gegen die Konkurrenz behaupten konnte und den Sieg mit nach Hause nimmt, erfahrt ihr hier.

Promis unter Palmen: Diese Stars verpassen nur ganz knapp das Finale

Gina-Lisa Lohfink, Dilara Kruse, Franziska Temme, Kevin Wolter, Edith Stehfest und Maurice Dziwak waren die letzten sechs Teilnehmenden. Doch bevor der finale Kampf um den Jackpot entbrennen konnte, mussten noch zwei weitere Stars die Segel streichen.

In einer nervenaufreibenden Nominierungsrunde traf es völlig überraschend YouTube-Legende Kevin Wolter: Der Kraftprotz wurde von seinen Mitstreiter:innen sprichwörtlich auf der Zielgeraden aus der Villa gewählt. Damit war das Aussortieren jedoch noch nicht beendet. Ein weiteres Spiel entschied darüber, wer Kevin folgen musste. Während Franzi, Dilara und Gina-Lisa die Aufgabe souverän meisterten und ihr Ticket ins Halbfinale lösten, blieben Maurice und Edith hinter den Erwartungen zurück.

Für den Realitystar und die Musikerin hieß es: ab ins alles entscheidende Stechen! Das Schicksal lag nun in den Händen der Würfel. In einem simplen, aber hochdramatischen Duell um die höchste Augenzahl zog Maurice schließlich den Kürzeren. Für ihn platzte der Traum vom Finale in letzter Sekunde.

Dieser Star gewinnt Promis unter Palmen 2026

Für Dilara, Gina-Lisa, Franzi und Edith stand im Halbfinale noch ein weiteres Spiel bevor: Sie mussten um den Einzug ins Finale pokern. Dafür musste jede von ihnen eine Summe ihrer Gage setzen, die dann wiederum dem Jackpot gutgeschrieben wurde. Diejenige mit der niedrigsten Summe, fliegt. Edith Stehfest konnte es mit Blick auf ihre Kinder nicht übers Herz bringen, viel Geld zu setzen und flog damit aus dem Spiel.

Gina-Lisa, Franzi und Dilara mussten im Finalspiel insgesamt vier Etappen meistern. Da jede nur jeweils drei schaffte, gab es ein Stechen und wieder einmal entschieden die Würfel über Sieg oder Niederlage.

Am Ende konnte Franziska sich durchsetzen und gewinnt Staffel vier von Promis unter Palmen. Insgesamt 83.112,10 Euro nimmt sie aus dem Jackpot mit – das höchste Preisgeld, das je in der Sendung gewonnen wurde.