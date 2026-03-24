Promis unter Palmen-Produktion greift bei Nominierung ein: Dieser Promi muss kurz vorm Finale gehen

Bei Promis unter Palmen geht es in die heiße Phase, denn das Finale ist zum Greifen nah. Ein Star muss jetzt seine Koffer packen. Grund dafür: Eine spontane Regeländerung.

Die aktuelle Staffel von Promis unter Palmen steuert auf das große Finale zu. Nachdem bereits zahlreiche Stars ihre Koffer packen mussten, verschärft sich nun der Kampf um die begehrten Plätze im Halbfinale. Da der Platz begrenzt ist, wird auch in der aktuellen Folge konsequent aussortiert – allerdings nicht ohne eine handfeste Überraschung.

Promis unter Palmen-Rauswahl läuft anders als erwartet

Normalerweise entscheidet die Challenge darüber, wer auf der Nominierungsliste landet: Dem Verlierer-Team droht – mit Ausnahme der Kapitänsrolle – der Rauswurf. Das Gewinner-Team muss anschließend entscheiden, welche:r der beiden gefährdeten Promis die Villa verlassen muss.

In Folge 6 kam jedoch alles anders, denn die Produktion hielt eine besondere Überraschung bereit: Einer oder eine aus der Gruppe sollte einen "goldenen Brief" erhalten. Die Wahl fiel schließlich auf Dilara. Während die übrigen Promis fest mit einem Direkt-Ticket ins Finale rechneten, kehrte die Spielerfrau mit einer unerwarteten Nachricht zurück: Sie steckte den Umschlag Eric Stehfest zu.

Verwunderte Blicke begleiteten den ehemaligen GZSZ-Star, bis dieser den Inhalt enthüllte. Zum Entsetzen aller war es kein Freifahrtschein, sondern eine Nominierungskarte. Dilara erklärte ihren Mitstreiter:innen die bittere Wahrheit: Sie hatte kein Finalticket erhalten, sondern die Macht, die Nominierung direkt zu vergeben. Der oder die Auserwählte darf nicht mehr an der Challenge teilnehmen und landet ohne Umwege auf der Abschussliste.

Kurz vorm Finale ist Schluss: Dieser Promi muss gehen

Für Eric Stehfest war die Lage damit aussichtslos: Da er bereits vorab nominiert war, blieb ihm die Chance verwehrt, sich durch einen Sieg in der Challenge zu retten. Als das Team um Franzi am Folgetag im Spiel scheiterte, gerieten neben ihm auch Maurice und Edith Stehfest ins Visier und mussten um ihren Verbleib in der Villa bangen. Somit standen drei Promis auf der Nominierungsliste.

Bei der finalen Entscheidung erhielt Eric schließlich die meisten Stimmen seiner Konkurrenz und musste die Show verlassen. Damit ging der Plan von Dilara und ihrer Allianz voll auf: Ihr erklärtes Ziel war es, das Ex-Ehepaar Stehfest strategisch auseinanderzureißen.