Promis unter Palmen sorgte vor 5 Jahren für riesige Kontroverse: Wir erklären euch den Skandal zur Show

Promis unter Palmen startet mit einer neuen Staffel, obwohl die Show vor 5 Jahren abgesetzt wurde. Wir erklären euch die Kritik zur Sendung und warum sie nicht mehr ausgestrahlt wurde.

2020 wurde die erste Staffel von Promis unter Palmen zum ersten Mal ausgestrahlt. In der Sendung treten Promis im Team zu unterschiedlichen Challenges an, um Geld für den Jackpot zu sammeln. Das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro kann am Ende aber nur einer von ihnen gewinnen.

Nur ein Jahr später startete eine zweite Staffel auf Sat.1 die plötzlich nach nur zwei ausgestrahlten Folgen abgesetzt wurde. Doch was ist eigentlich passiert?

Promis unter Palmen Staffel 1: Mobbing-Vorwürfe überschatten die Show

Vor allem Folge fünf der ersten Staffel von Promis unter Palmen war maßgebend für heftige Vorwürfe seitens der Zuschauenden gegen die Produktion. Doch was war passiert? Schon seit der ersten Episode lauerte unterschwellig eine Abneigung von einigen Teilnehmer:innen gegen ihre Mitspielerin Claudia Obert. Doch bei einem "einfachen" Ignorieren ihrer Person blieb es nicht. Die lange schwelende Konfrontation gipfelte in einer Eskalation. Auf der einen Seite: Bastian Yotta, Carina Spack, Janine Pink und Matthias Mangiapane. Auf der anderen Seite: Claudia Obert.





Die Mobbing-Attacke hatte Obert selbst ausgelöst, in dem sie Carinas Handtuch vom Balkon schmiss. Das hatte ihr nämlich die Sicht versperrt. Für den Realitystar war das gefundenes Fressen, um auf Claudia loszugehen. Carina Spack nutzte die Situation, um Claudia ihre Show-Teilnahme zur Hölle zu machen.

Gemeinsam mit Janine Pink veranstaltete sie im gemeinsamen Schlafzimmer eine Übernachtungsparty, bei der sie laut mit einer Chipstüte herumknisterten und immer wieder laut lachten, um Claudia beim Schlafen zu stören. Doch in Sachen Niveau ging es noch schlimmer. Bastian Yotta verglich Claudia Obert damals in ihrer Anwesenheit mit dem Eiter eines Pickels, den er sich gerade ausgedrückt hatte. Weitere Beleidigungen fielen in Richtung Claudia Obert, während Matthias Mangiapane sogar Attacken gegen sie schmiedete. Die sonst so toughe Luxuslady konnte den Anfeindungen nicht mehr gegenhalten und verlegte ihr Bett in den unteren Teil des Hauses. Dabei verdrückte Claudia einige Tränen.

Weitere TV-News

Mobbing-Vorwürfe führen zu Sat.1-Shitstorm

Nach der Ausstrahlung der Folgen gingen vor allem die Fans auf die Barrikaden. Für die Mehrheit der Zuschauer:innen sei das Gezeigte schlimmes Mobbing gewesen. Fast die gesamte Villa stellte sich gegen eine Person und beleidigte und schikanierte sie aufs Übelste. Fans waren fassungslos, dass der Sender diese Szenen ungefiltert in der Show gezeigt hatte und offensichtlich nicht eingeschritten war.

Zu der Kritik äußerte sich Sat.1 damals zwar, das Statement stellte die Fans aber wohl eher wenig zufrieden. Der Sender versicherte, dass zu jedem Zeitpunkt Betreuer und Psychologen vor Ort gewesen seien. Außerdem sei den Promis bewusst, dass sie in einer Reality-Show seien und ihre Sendezeit gezielt nutzen. Die Produktion würde "erwachsenen Menschen" nicht vorschreiben, wie sie sich zu verhalten haben.

Nach zwei Folgen abgesetzt: Was ist mit Staffel 2 passiert?

Trotz der scharfen Kritik hielten die Verantwortlichen an der Show fest: Eine zweite Staffel wurde gedreht. Die erste Folge wurde am 12. April 2021 ausgestrahlt, die zweite eine Woche darauf. Diese Episode sollte die letzte der zweiten Staffel sein, die ausgestrahlt wurde. Doch was war der Grund?

Laut des Senders wurde die Staffel kurzerhand aus Pietätsgründen wegen des plötzlichen Todes von Willi Herren abgesetzt. Der Schauspieler und Schlager-Star war einer der Teilnehmer:innen von Staffel 2 und verstarb völlig überraschend am 20. April 2021. Noch dazu kamen erneute Aufreger, die Kandidat Prinz Marcus von Anhalt betrafen, der Mitkandidatin Katy Bähm homophob angegangen war und sich frauenfeindlich äußerte.

Eine neu aufgelegte Staffel schloss der Senderchef bis dato aus. Das Format Promis unter Palmen würde einfach nicht mehr zu Sat.1 passen, denn der Sender wolle sich verändern.

Promis unter Palmen ist 2026 zurück

Promis unter Palmen kam letztes Jahr zurück und der Erfolg ist so groß, dass auch für dieses Jahr eine Staffel angesetzt wurde, die aktuell im TV zu sehen ist. Jeden Montag um 20:15 Uhr auf Sat.1 könnt ihr in das umstrittene Reality-Format reinschauen.