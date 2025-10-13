ProSieben-Dreh endet mit Strafanzeige: Für diesen Comedian kann es jetzt teuer werden

Comedy lebt davon, auch mal Grenzen zu überschreiten – und das kann teuer werden. Das muss Comedian Marco Gianni jetzt an eigenem Leib erfahren.

Seit 2002 gibt es bei ProSieben das Erfolgsformat Comedystreet rund um Simon Gosejohann. In der Show werden Passanten immer wieder Streiche gespielt oder die Comedians stellen sich verschiedenen Challenges. Mittlerweile gehören neben Gosejohann auch Sandra Sprünken und Marco Gianni zum Lach-Trio von Comedystreet. Letzterer bekam jetzt wegen eines Drehs einen Brief der Staatsanwaltschaft.

Bei Comedystreet verkleidet: Das steckt hinter Marco Giannis Anzeige

Wer bereits einmal Comedystreet gesehen hat, weiß: Kostüme gehören für die Komiker beim Dreh dazu. So schmiss sich Marco Gianni für einen Beitrag der ProSieben-Show im vergangenen Jahr in eine Polizei-Uniform und postete davon einen Ausschnitt auf seinem Instagram-Kanal. In dem Video spricht Gianni Passanten mit einer kindlichen Stimme, als Polizist verkleidet, an und fragt, ob sie ihm helfen können. Bevor er eine Antwort bekommt, geht er einfach weiter. Die Passanten bleiben irritiert und lachend zurück.

Genau dieser Beitrag könnte den Comedian jetzt teuer zu stehen bekommen. Auf seinem Profil teilte er einen Brief der Staatsanwaltschaft Bonn, die wegen des Clips gegen ihn ermittle. Der Strafbefehl wurde "auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn gegen Sie wegen Amtsanmaßung in Tateinheit mit Missbrauch von Titel, Berufsbezeichnungen und Abzeichen" gestellt.

Marco Gianni wird vorgeworfen, unbefugt eine Handlung vorgenommen zu haben, welche nur durch ein öffentliches mit vorgenommen werden dürfen. Außerdem habe er unbefugt "inländische Uniformen, Amtsbekleidungen oder Amtsabzeichen" getragen. Zu dem Brief äußert sich Gianni nicht, sondern schrieb lediglich "Free Marco" hinzu.